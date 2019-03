App e realtà aumentata per il rilancio di Radicofani

RADICOFANI. Il Centro commerciale naturale di Radicofani ha ottenuto un contributo di quasi 20mila euro (19mila 764 euro, per la precisione), da parte della Regione Toscana, destinati alla realizzazione di una app e di un progetto di realtà aumentata per la visita virtuale del centro storico . “Si tratta di un sostegno significativo – sottolinea il sindaco Francesco Fabbrizzi – a dimostrazione dell’attenzione delle istituzione per la valorizzazione del tessuto commerciale di borghi come quello di Radicofani. Grazie alla collaborazione degli imprenditori siamo riusciti a creare una rete virtuosa, un’associazione di via che sta dimostrando vitalità e, anche per questo, ottenendo riconoscimenti economici”.