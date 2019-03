Apf Costone: se vince con Livorno va dritto ai play off

Le ragazze di Fattorini si attendono il sostegno caloroso del pubblico

Claudia Barbucci

SIENA. Grazie agli otto successi riportati nelle ultime nove gare, l’apf Costone è riuscito a sbalordire tutti, prendendosi con pieno merito il secondo posto in classifica, il che equivale a dire essere in piena lotta per l’accesso diretto alla poule promozione per la serie A2. Un traguardo insperato alla vigilia del Campionato, così come afferma il presidente Nello Corbini: “Il nostro obiettivo era quello di conquistare una salvezza tranquilla, magari evitando i play-out, invece siamo qui a sperare in qualcosa di più importante. Merito di questo gruppo che nel tempo è cresciuto enormemente e che sta lavorando con grande passione e attaccamento alla maglia”.

Il ‘numero 1’ della Piaggia in rosa è dunque al settimo cielo e lo sarà di più se LA SQUADRA riuscirà a cogliere il successo nello scontro verità con il Jolly Acli Livorno, penultima gara della regular season. Si dà il caso che le due formazioni, che scenderanno sul parquet del PalaOrlandi con la palla a due prevista per le ore 18 (arbitri Buoncristiani della sezione di Prato e Natucci della sezione di Lucca), siano appaiate in classifica a quota 26, quindi è facilmente comprensibile come questo confronto rappresenti una sorta di vero e proprio spareggio.

All’andata Livorno si impose con il punteggio di 46-41 e quindi a conti fatti, se il Costone dovesse vincere di 6, ecco che la matematica non lascerebbe scampo a interpretazioni diverse; diversamente – sempre in caso di vittoria, ma con uno scarto inferiore a 6 – ecco che le senesi dovrebbero andare a vincere a Lavagna per mantenere inalterato il diritto ai super play-off. Calcoli matematici doverosi, ma Barbucci e compagne non dovranno scendere in campo con la testa ai numeri, bensì con il cuore da gettare oltre l’ostacolo. In altre circostanze le ragazze di David Fattorini, a cui va il grosso merito di aver plasmato una squadra in maniera ottimale, hanno dimostrato di possedere tutti gli attributi necessari per cogliere qualsiasi risultato.

Servirà ovviamente anche il caloroso apporto del pubblico per sostenere una squadra che sta puntando in alto con grande umiltà, ma nel contempo con la consapevolezza di meritarsi tutto questo.