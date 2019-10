RAPOLANO TERME. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena stanno intervenendo nel Comune di Rapolano Terme per la ricerca di un uomo di anni 86 in zona boschiva. L’uomo è in contatto telefonico ma non riesce a fornire indicazioni chiare per la sua individuazione.

Attualmente sono al lavoro 3 squadre di Vigili del fuoco, i cinofili e alcune unità di personale volontario attivato tramite il piano prefettizio.

Notizia in aggiornamento