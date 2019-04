Anziano si perde nel bosco: ritrovato a tarda notte

Un 84enne si era allontanato da casa intorno alle 14

MONTERIGGIONI. Questa notte (10 aprile), alle ore 1:15 circa, a Monteriggioni in località Badesse, i Carabinieri della locale stazione e di quelle limitrofe (coadiuvato da militari del norm di Poggibonsi – aliquota radiomobile, dai Vigili fuoco Siena e da volontari della Pubblica Assistenza di Colle val d’Elsa con unità cinofila), ha ritrovato in un’area boschiva un 84enne, residente a Monteriggioni, coniugato, pensionato, la cui scomparsa era stata segnalata alle ore 22:00 di ieri al 112, dalla nipote , allarmata dal mancato rientro del nonno, allontanatosi alle ore 14:00 circa dalla propria abitazione, per ignota destinazione. Erano decisivi gli accertamenti compiuti dai militari dell’arma, mediante gestore telefonico sul cellulare dell’anziano che consentivano di restringere l’area delle ricerche.

Nonostante l’ora tarda e le difficili condizioni topografiche del luogo nel quale doveva essere svolta la ricerca, considerato il pericolo nel quale versava l’uomo anche in relazione alle basse temperature della nottata, i militari hanno proseguito le ricerche con utilizzo di fari che potessero attirare l’attenzione dell’anziano. L’uomo, che si presentava in discrete condizioni di salute, è stato comunque trasportato, dal 118 successivamente intervenuto, presso l’ospedale “Campostaggia”, per accertamenti.