Anziano esce di strada in auto e muore sul colpo

La vettura è finita contro un albero sulla comunale di Lecchi (Poggibonsi)

POGIBNSI. I Vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti per un incidente stradale sulla Strada Comunale di Lecchi, nel Comune di Poggibonsi.

Una vettura per cause in corso di accertamento è andata ad urtare contro un albero, rimanendo in bilico sul ciglio della strada. Per il conducente, un uomo nato nel 1933, il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso.

La squadra dei Vigili del fuoxo ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area dell’incidente. Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso.