Anziana si allontana da casa: ritrovata a terra in un campo

Tre ore di ricerche hanno portato Carabinieri e volontari a ritrovare la donna tra la vegetazione

CETONA. Stamattina a Cetona presso la locale Stazione Carabinieri una signora ha segnalato l’allontanamento a piedi della madre 87enne, convivente, vedova e pensionata.

Immediatamente sono state attivate estese ricerche nei dintorni con l’ausilio di volontari e altre Forze di Polizia. Dopo tre ore i carabinieri del luogo hanno rintracciato la donna in un campo in cui si era avventurata senza apparente motivo. La donna si presentava in evidente stato di scarsa lucidità e con varie abrasioni agli arti, conseguenti a una caduta accidentale. Incapace di alzarsi autonomamente, era scivolata lungo una porzione di terreno molto scoscesa, rimanendo a terra parzialmente nascosta dalla vegetazione per oltre un’ora ed esposta alle intemperie in una giornata particolarmente fredda. L’anziana è stata trasportata all’ospedale di Nottola per accertamenti. Una nottata all’addiaccio avrebbe potuto esserle fatale.