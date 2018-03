Anpi: iniziative antifasciste a Sinalunga

SINALUNGA.

A seguito dei fatti di Rigomagno dello scorso Novembre, l’Anpi di Sinalunga ha organizzato una serie di eventi per ricordare il valori che da sempre contraddistinguono questi territori come l’antifascismo, la difesa dei principi costituenti, la democrazia.

Per riaffermare questi elementi sono state organizzate una serie di iniziative che coinvolgeranno i cittadini ma soprattutto i ragazzi delle scuole.

Per sabato 10 Marzo a Sinalunga a partire dalle ore 9:00 è previsto un incontro con Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli Cervi uccisi per mano dei fascisti. Sabato 24 Marzo sarà la volta del ricordo dell’eccidio di Marzabotto; anche in questa occasione, sempre presso il centro Auser di Pieve di Sinalunga, gli studenti prima e la popolazione nel pomeriggio, potranno ascoltare ed incontrare Romano Franchi sindaco di Marzabotto, Stefano Ballini Regista e autore del documentario Montesole Landing Memories, Ferruccio Laffi sopravvissuto eccidio di Marzabotto,Gian Luca Luccarini – associazione familiari vittime di Marzabotto.

Queste iniziative volute e fortemente sostenute dagli enti locali e provinciali di Siena ed Arezzo, hanno lo scopo di rafforzare l’unità di intenti che le istituzioni, in collaborazione con le scuole e le associAzioni come l’Anpi, devono mettere in campo per reagire di fronte agli attacchi ai valori non violabili che appartengono a tutta la nostra comunità.

Le iniziative termineranno Sabato 28 Aprile con l’inaugurazione del contromurales democratico in loc. Rigomagno pensato dall’Anpi in collaborazione con gli studenti delle scuole locali.