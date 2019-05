Angiolini incontra i cittadini a Gracciano di Montepulciano

Il candidato sindaco: "Grazie a tutti per la grande partecipazione, il futuro si costruisce con l’ascolto e facendo squadra"

MONTEPULCIANO. Michele Angiolini incontrerà domani sera, giovedì 9 maggio, i cittadini di Gracciano, alle ore 21.15 al Centro Civico. Al centro le esigenze della frazione e le proposte del centrosinistra su stato sociale e sanità. All’incontro parteciperà anche Stefano Scaramelli e i candidati della lista “Centrosinistra per Montepulciano”, che stanno lavorando insieme ai cittadini per portare in Consiglio Comunale le istanze del territorio.

Proseguono quindi gli incontri del candidato del centrosinistra dopo quello di ieri sera a Montepulciano Stazione, dove oltre 70 persone hanno riempito la sala per conoscere idee e progetti sul futuro dell’area, ma anche per affrontare i temi centrali delle infrastrutture e del lavoro. Ieri sera con Angiolini alla Stazione c’era Leonardo Marras, amico di Montepulciano impegnato a livello regionale per sostenerne lo sviluppo e la crescita.

“Ringrazio tutti i cittadini – commenta Angiolini – per la grande partecipazione a tutti gli incontri che stiamo facendo e per il sostegno che cresce attorno alla nostra proposta. Il futuro si costruisce con l’ascolto e facendo squadra, Montepulciano vince se è unita. Anche ieri sera è stato riconosciuto il grande lavoro che abbiamo portato avanti, ma nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza il sostegno e l’entusiasmo dei tanti poliziani che amano e sono orgogliosi del proprio territorio”.

Per quanto riguarda nello specifico la frazione di Gracciano, il centrosinistra propone di dare vita alla Casa delle Associazioni, sistemare le aree verdi, grandi e piccole, concretizzare la progettazione in corso dell’Area Verde nella zona PEEP, intraprendere azioni rivolte alla sicurezza, all’arredo e al decoro urbano, installare l’illuminazione pubblica nelle parti mancanti ed in particolare lampioni a terra nei giardini. Infine particolare attenzione è rivolta ai marciapiedi, in particolare Via Umbria e Via Toscana, agli attraversamenti pedonali protetti e alla sistemazione dei muri di contenimento.