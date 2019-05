Angiolini e Marras martedì 7 maggio a Montepulciano Stazione

Dopo la cena a Valiano con 150 persone, il candidato del centrosinistra presenta le proposte su infrastrutture e lavoro

MONTEPULCIANO. Dopo l’incontro a Valiano di sabato dedicato al turismo diversificato, al quale hanno partecipato più di 50 persone, seguito dalla grande cena di sottoscrizione che ha visto oltre 150 poliziani riuniti per l’occasione, il candidato sindaco Michele Angiolini prosegue con ritmo serrato gli incontri con la cittadinanza per presentare liste e programmi in tutte le frazioni. Martedì 7 maggio sarà a Montepulciano Stazione, alle ore 21.15 al Centro Civico, insieme a Leonardo Marras del Partito Democratico per illustrare le proposte della sua coalizione Centrosinistra per Montepulciano su infrastrutture e lavoro, ma anche per condividere con gli abitanti della zona le novità che riguarderanno nello specifico l’area della Stazione.

“Per tutti i centri abitati – fa sapere Angiolini – metteremo in atto interventi per la sicurezza stradale, illuminazione dei passaggi pedonali e miglioramento dell’arredo urbano. In particolare, per quanto riguarda la Stazione, l’opera di riqualificazione, in particolare di via Firenze, che si sta completando dovrà trovare compimento con la riqualificazione dell’attuale magazzino adiacente la ferrovia. Inoltre, per l’attuale locale adibito a bocciodromo la proposta è di convertirlo in una sala polivalente da destinare alle esigenze della cittadinanza. La nostra coalizione è anche particolarmente attenta alle esigenze dei più giovani, per questo proponiamo di creare un’area verde individuata nella “Bosco” che sempre più vede incrementare il numero degli abitanti ed in particolare di giovani e bambini”.

Per tutti i residenti a Montepulciano Stazione, ma non solo, l’appuntamento con il candidato sindaco Michele Angiolini e i candidati consiglieri della lista Centrosinistra per Montepulciano è quindi per martedì 7 maggio, alle ore 21.15 al Centro Civico, per conoscere idee e candidati e per costruire il futuro di Montepulciano insieme.