Angiolini: “Dalla campagna di ascolto idee, entusiasmo e fiducia”

Agenda piena per il candidato del centrosinistra a Montepulciano: “Il nostro un programma che parte dalle esigenze reali della comunità poliziana”

Michele Angiolini

MONTEPULCIANO. Le associazioni attive nel nostro territorio svolgono un ruolo prezioso ed indispensabile per il presente ed il futuro della nostra comunità – afferma Angiolini – e per questo ho scelto di iniziare questa nuova avventura incontrandole per conoscere ancora più da vicino la loro storia, il loro lavoro e le loro esigenze”. Dal volontariato alle organizzazioni no-profit, dalle realtà sociali e culturali alle parrocchie, dalle associazioni di categoria alle società sportive, Michele Angiolini sta percorrendo in lungo e in largo il territorio comunale, insieme ad alcuni componenti della coalizione “Centrosinistra per Montepulciano”, con un’agenda fitta di incontri e appuntamenti. “Siamo al lavoro per costruire insieme il futuro – prosegue il candidato sindaco – mettendo al primo posto la fiducia reciproca e l’impegno comune per Montepulciano”.

“Durante questi incontri stanno emergendo elementi e proposte importanti che saranno parte fondamentale del nostro programma, ma il confronto non finirà certo con le elezioni, anzi. La partecipazione e la condivisione delle scelte sono i pilastri della nostra filosofia di governo. Per vincere le sfide che abbiamo davanti dobbiamo essere uniti, come hanno dimostrato di saper fare in questi anni le ultime amministrazioni. Ogni incontro che sto facendo conferma il buon lavoro che stiamo portando avanti” conclude Angiolini.

Michele Angiolini, candidato sindaco della coalizione “Centrosinistra per Montepulciano”, aveva promesso che avrebbe iniziato la sua campagna elettorale incontrando ed ascoltando ogni anima della vivace comunità poliziana e così sta facendo. Da settimane, infatti, l’assessore alle attività produttive, bilancio ed urbanistica della giunta Rossi è impegnato in una capillare e costante campagna di ascolto che vede protagonisti i cittadini, le associazioni, gli attori economici, le parti sociali e tutti i soggetti attivi che con il loro lavoro contribuiscono alla ricchezza sociale, economica e culturale del territorio.