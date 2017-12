Anche a Sovicille arriva la Carta d’Identità elettronica

Il documento elettronico verrà inviato a domicilio nei successivi sei giorni lavorativi

Comune di Sovicille

SOVICILLE. Con l’attivazione, dal 27 dicembre, della carta di identità elettronica, il Comune di Sovicille si adegua al disposto normativo che prevede l’obbligatorietà dell’emissione del documento di identità in formato elettronico.

Per il rilascio dello stesso è necessario presentarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune – aperto il lunedi e il mercoledi pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 e il martedi, giovedi e venerdi dalle 8,30 alle 12,30 – muniti di una fototessera recente, del documento scaduto e della tessera sanitaria. Qualora si richieda un documento valido per l’espatrio valgono le regole consuete: per chi ha figli minori, occorre l’assenso dell’altro genitore (in mancanza di questo il nulla-osta del giudice tutelare); per i minori di 18 anni, è necessaria la presenza di entrambi i genitori o l’assenso scritto del genitore assente con allegata copia del documento di identità. Il documento elettronico verrà inviato a domicilio nei successivi sei giorni lavorativi. Rimane la possibilità di rilascio della carta di identità in forma cartacea in casi di comprovata e documentata necessità o urgenza, quali, ad esempio, situazioni di malattia grave, di improvvisa partenza o per esigenze elettorali. La nuova C.I.E. potrà essere utilizzata anche come firma digitale nel rapporto con ogni livello della Pubblica Amministrazione.

Confermata la validità di 10 anni per la carta rilasciata ai cittadini di età superiore a 18 anni, di 3 anni per quelli da 0 a 3 anni e di 5 anni nella fascia dai 3 ai 18 anni; il rinnovo potrà essere richiesto a partire dai 180 giorni precedenti la scadenza del vecchio documento.

All’avvio della procedura verranno richiesti diritti per 22 Euro (27 Euro in caso di smarrimento, furto o deterioramento), che, per la quasi totalità, saranno girati allo Stato da parte del Comune.

La procedura di emissione della nuova C.I.E. prevede anche la facoltà, per il cittadino maggiorenne, di indicare in modo esplicito il consenso o il diniego alla donazione degli organi in caso di decesso.

Per ogni informazione aggiuntiva, oltre a contattare il Comune di Sovicille (info@comune.sovicille.si.it; 0577.582310) si può interpellare il Ministero al Numero Verde 800.263388 oppure alla mail: cie.cittadini@interno.it)