Ampliamento Corima: il plauso del Pd di Monteriggioni

MONTERIGGIONI. Pubblichiamo la nota del Partito Democratico di Monteriggioni in merito all’ampliamento del nuovo stabilimento Corima.

“Con l’inaugurazione del nuovo stabilimento della Corima nella zona industriale de Le Frigge, Monteriggioni si conferma come uno dei

principali poli produttivi ed occupazionali della provincia di Siena. Quest’investimento in particolare riguarda il settore farmaceutico e

delle biotecnologie, che nell’area senese costituisce un vero e proprio distretto di rilevanza nazionale ed internazionale e rappresenta uno dei più importanti bacini occupazionali dell’intera provincia. Ai 130 addetti attuali si aggiungeranno ulteriori trenta assunzioni, per lo più con profili di alta specializzazione.

In un territorio caratterizzato da un grande patrimonio culturale ed ambientale, che ha consentito di sviluppare un’offerta turistica di primo livello, deve esserci spazio per la ricerca e per l’industria, che sono componenti primari dell’economia toscana ed italiana. E ciò è avvenuto, come ha ricordato il sindaco Andrea Frosini all’inaugurazione dello stabilimento, anche grazie all’attenzione riservata dall’Amministrazione Comunale alle opportunità locali di crescita imprenditoriale.Per questi motivi il PD di Monteriggioni saluta con soddisfazione questo ulteriore grande investimento privato da parte della multinazionale bolognese Marchesini Group che insieme ad altre imprese del territorio forma una zona produttiva di prim’ordine”.