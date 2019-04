Amministrative a Torrita: Vestri inaugura il comitato elettorale

TORRITA DI SIENA. Sabato 6 Aprile alle ore 16 Lorenzo Vestri, candidato sindaco per Torrita di Siena nella lista VIA I SENSI UNICI di centrodestra formata dalla coalizione di Lega per Salvini Premier, Forza Italia e Fratelli

d’Italia, inaugurerà la sede del comitato elettorale in via Mazzini nr. 17 a Torrita di Siena

Con l’occasione verranno brevemente illustrati i punti chiave del programma elettorale in quella che si preannuncia essere una tra le sfide più significative tra i comuni della provincia di Siena alle prossime elezioni amministrative.

Saranno presenti all’incontro la Senatrice Tiziana Nisini, Commissario provinciale della Lega, Elena Vizzotto, Responsabile per le politiche femminili della Lega, Lorenzo Lorè, segretario provinciale di Forza Italia e Gianni Martinucci, segretario provinciale di Fratelli d’Italia.