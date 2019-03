Amministrative a Torrita. Leonardo Mattioli intervista il sindaco Grazi

Il Sindaco uscente è sempre più convinto dell’accordo elettorale che allarga il centrosinistra all’ex opposizione del gruppo civico di Damigell

TORRITA DI SIENA.

Appare molto tranquillo Giacomo Grazi, sindaco uscente di Torrita di Siena, che si ripresenta alle prossime amministrative di maggio a capo di una coalizione di centrosinistra che fa perno sul suo partito, il Pd, ma che vede alleati i socialisti , gli esponenti di Più Europa e l’ex opposizione della lista civica “RiFare Torrita” di Rodolfo Damigelli (un “cattolico di sinistra’ dice). Oltre che tranquillo Grazi è convinto che la coalizione possa riconquistare la guida del comune anche se, oltre a una lista di centrodestra guidata dal leghista Lorenzo Vestri, potrebbe scendere in campo una formazione nata dalle ceneri del comitato “No fusione” e già chiamata “Torrita Bene Comune”. Una lista che sicuramente potrebbe erodere dei consensi alla sua sinistra e nello stesso Pd visto che qualche tesserato dei “Dem” vi avrebbe aderito.Ma Grazi non sembra turbato affatto da questa lista. Mentre lo intervisto nel suo ufficio situato al piano alto del Palazzo Comunale, Grazi è intento anche a badare alla piccola figlia Perla (quattro anni e mezzo) il attesa che la moglie la venga a prendere. E’ un babbo molto attento e premuroso ma non per questo disattento alle domande che gli sottopongo .Grazi è fiducioso perché alle spalle ha un lavoro di 5 anni che gli ha dato molta soddisfazione e che deve portare a conclusione. Non a caso quando gli chiedo quale sarà la prima cosa che farà un volta riconfermato, non ha dubbi : “completare e migliorare dal punto di vista estetico il senso unico che tante critiche sollevò a suo tempo. Via Mazzini deve diventare Viale Mazzini a tutti gli effetti. Gli stessi commercianti che a suo tempo sollevarono parecchi dubbi sono convinto che ne saranno felici anche perché in questo periodo il loro fatturato è aumentato. La strada inoltre è più sicura”. Tra le altre priorità, sulle quali si sta confrontando con la cittadinanza in una serie di incontri di ‘ascolto”, Grazi da molto peso a quelle legate alla mobilità come il completamento della viabilità nella zona artigianale del “Confino” e della parziale variante della strada 237 da Bettolle per impedire che i mezzi pesanti passino per il centro abitato. E come il completamento di via dei Colli che serve ai collegamenti con la frazione di Montefollonico.Altro capitolo importante del suo programma riguarda le scuole: tra l’altro uno degli obiettivi è di riportare entro il prossimo anno le scuole medie vicino al Palazzetto dello Sport dopo aver completato il loro adeguamento sismico e energetico. Insomma Grazi guarda lontano e a un futuro di altri cinque anni di lavoro per la sua torrita per nulla “scosso” dalla sconfitta subita con il referendum sulla fusione con Montepulciano (“è un capitolo chiuso” rimarca). Con lui non mancano anche considerazioni sul nuovo corso del Pd a guida di Nicola Zingaretti (un segretario “inclusivo”) anche se conferma di aver votato, alle primarie, per Maurizio Martina e apprezza molto le prime dichiarazioni di Paolo Gentiloni, chiamato a presiedere il partito, che ha chiuso la porta ai vertici di coloro che ne uscirono contribuendo poi a far perdere Matteo Renzi, un leader carismatico che i democratici avevano e che hanno volutamente “perso”. Quando gli chiedo che farà Renzi,secondo lui, risponde ,” da ex renziano Doc, se il Pd diventa il secondo partito superando il M5S e attestandosi intorno a una percentuale del 24-5% Matteo resterà nel partito ma se i democratici non riusciranno a decollare , seguirà un’altra strada, come è il titolo del suo ultimo e fortunato libro. Per quanto mi riguarda io sono e resto nel Pd”. Le ultime domande gliele faccio sull’allargamento della coalizione di centrosinistra di Torrita di Siena al gruppo di opposizione consiliare guidato da Rodolfo Damigelli, che rappresentano una vera novità nel panorama elettorale della Valdichiana . Sindaco , con Rodolfo Damigelli avete stretto un accordo che pochi avrebbero potuto immaginare, dal momento che questi con il proprio gruppo consiliare ha sempre mantenuto ferma la linea dell’opposizione e addirittura era schierato convintamente per il No alla Fusione. Come nasce un accordo del genere? “ L’accordo del partito Democratico e dei Socialisti- mi risponde – nasce da un doppio apprezzamento: il mio che vede in Rodolfo Damigelli e Maria Grazia Bruni una opposizione severa ma costruttiva. Molte volte questo gruppo consiliare di opposizione ha apprezzato e addirittura votato favorevolmente delibere importanti per scelte importanti. Di contro la loro scelta di stare con noi dimostra che in questi cinque anni abbiamo agito sempre per il bene del paese e lo faremo anche nel prossimo mandato, sempre che i cittadini ci daranno, come spero, fiducia”. E quando gli chiedo se questo accordo abbia causato mal di pancia nel centrosinistra, Grazi è secco: “ assolutamente no, anche perché Damigelli è da sempre considerato una brava persona ed in linea con i principi e la cultura del centrosinistra, di cui spesso ne rivendica l’appartenenza. I mal di pancia sono da altre parti, non certo nella nostra coalizione. Questo nuovo centrosinistra con l’apporto del civismo di Damigelli rappresenta tanto e sono convinto che porterà ancora più attenzione, che non guasta mai, sul sociale e sull’associazionismo, oltre ovviamente alla sua conoscenza del territorio che sicuramente avrà un riscontro in termini di preferenze per la nostra lista.Non è vero – conclude Grazi – che la notizia dell’accordo con Damigelli sia passata in sordina;diciamo che è arrivata nel momento giusto e come tutte le cose fatte bene è stata molto apprezzata dalla popolazione. Sono sinceramente convinto che questo progetto di coalizione possa davvero migliorare il lavoro fatto in questi anni”.

Leonardo Mattioli