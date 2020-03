Alle terme di Petriolo nonostante i divieti: denunciata una coppia

MONTICIANO. Stamattina a Monticiano, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un servizio di controllo della circolazione stradale, hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, una 47enne e un 40enne, entrambi di Piancastagnaio.

In violazione al Decreto finalizzato a impedire il diffondersi del virus covid-19, sono stati controllati nei pressi delle Terme di Petriolo e non hanno saputo dare giustificazioni plausibili circa la loro presenza così lontano dal comune di residenza.