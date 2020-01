Alla Virtus Poggibonsi si parla di sport dall’infanzia alla maturità

Mercoledì 15 Gennaio presso in “Sala Antonio Marini” alle ore 18,50

POGGIBONSI. Nella vita di tutti i giorni passiamo molte ore rimanendo seduti: dopo aver trascorso la giornata a scuola o al lavoro, molti passano il proprio tempo libero sul divano a guardare la televisione o a giocare ai videogames. Molti studenti praticano attività sportiva solo nelle ore di educazione fisica a scuola. Per muoverci un po’, la maggior parte di noi può praticare uno sport al di fuori dell’orario scolastico o di lavoro. Un impegno che vale la pena di continuare nel tempo. Praticare uno sport è molto importante, non solo perché permette di mantenersi in forma, divertirsi, socializzare, ma perché offre molti benefici per la salute

Lo sport migliora tutti gli aspetti della vita: permette di avere un fisico in forma, offre la possibilità per socializzare e per divertirsi. Chi fa poca attività fisica è, in generale, più facilmente predisposto ad alcuni disturbi e malattie, come obesità, diabete di tipo 2 o disturbi cardiocircolatori.

Saranno con noi

Paolo Mangini presidente regionale FIGC

Mauro Bettini responsabile provinciale FIGC

Tiziana Bocci delegato attività scolastica

L’opportunità è ghiotta per parlare dello sport nelle diverse età. Dei rapporti tra atleti, Educatori e Genitori. Un’occasione di confronto e accrescimento sportivo per tutti.