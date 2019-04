Alla primaria di Ulignano lavori per la conquista della Bandiera Verde

Nei giorni scorsi iniziative con alunni e professori protagonisti in attività di buone pratiche ambientali

SAN GIMIGNANO. Intenso lavoro alla Scuola Primaria di Ulignano per la conquista della bandiera verde. Nei giorni scorsi per la giornata “Salviamo la Terra, Salviamo il Futuro”, i ragazzi sono stati protagonisti di un video sulle buone pratiche ambientali ed hanno coinvolto i genitori con giochi sul corretto smaltimento dei rifiuti. Hanno anche invitato insegnanti, Amministrazione Comunale e Associazione Berenice e alcuni esperti: Elisa Dei di Sei Toscana per la raccolta differenziata e RAEE, Sandro Mori di Acque SPA per la potabilizzazione e la sicurezza dell’acqua pubblica del “fontanello”; Riccardo Nannetti esperto di educazione ambientale sull’ uso consapevole dell’acqua; Mariolina Adilardi insegnante per i consigli per una “spesa consapevole” su prodotti ecologici e compostabili. Per l’Amministrazione Comunale è stato presente l’assessore Marco Antonelli.

La conquista della bandiera verde prevede molte attività, portare avanti dall’Eco-Comitato, composto da insegnanti, esperti, bambini e genitori. Sempre nei giorni scorsi, durante la Festa dei Fiori organizzata presso la scuola di Ulignano dall’Associazione Scuola Ulignano, l’Associazione Berenice si è occupata di curare gli ecolaboratori per i bambini che hanno visto un’ampia partecipazione. Appuntamento alla fine dell’anno quando si scoprirà se tutto l’impegno della scuola porterà alla conquista della bandiera verde.