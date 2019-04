Alla Misericordia di Colle un incontro sulle “dipendenze”

COLLE VAL D’ELSA. Il 23 aprile alle ore 21,15, presso la Misericordia di Colle (Largo della Misericordia 1 – Le Grazie) si terrà la seconda conversazione, nell’ambito degli incontri formativi e culturali 2019, sul tema delle “ DIPENDENZE “, non solo quelle più note: alcool, droga ecc., ma anche quelle più occulte, quelle cioè che portano alla manipolazione mentale soprattutto giovanile, come si manifestano e come combatterle.

In questo secondo appuntamento, oltre ad approfondire le tematiche già emerse, si affronterà il tema delle sette e sarà preso particolarmente in esame il ruolo degli adulti e della famiglia, che diviene indispensabile per fronteggiare il triste fenomeno delle dipendenze, in larghissima diffusione, anche se spesso non ce ne rendiamo conto.

A tenere gli incontri sarà, ancora una volta, Patrizia Santovecchi, psicologa, presidente dell’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici.