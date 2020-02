Alla Leonardo da Vinci nuova fase di lavori

Dopo lo stop riparte il cantiere che riguarda il blocco 1 dell’edificio (investimento da 1,2 milioni di euro). Ieri, 25 febbraio, incontro con la Scuola per condividere le novità

SIENA. Revisione progettuale definita e percorso indirizzato verso la prossima ripresa dei lavori che sarà nei prossimi giorni. Novità in merito all’intervento di adeguamento alla Leonardo da Vinci, che si era temporaneamente fermato per consentire una rimodulazione del progetto sulla base di quanto emerso a cantiere aperto. Ieri, alla presenza degli assessori Fabio Carrozzino e Susanna Salvadori, nonché della parte tecnica dell’Amministrazione, la novità è stata condivisa con la Scuola e con i rappresentanti dei genitori e del consiglio d’istituto. “C’è un confronto già avviato con l’impresa esecutrice per condividere e mettere a punto la ripartenza dei lavori che avverrà nei prossimi giorni – hanno spiegato gli assessori – L’obiettivo è quello di avere l’edificio a disposizione per l’avvio del prossimo anno scolastico”. L’incontro di ieri, 25 febbraio, è stato l’occasione per ripercorrere i vari passaggi della vicenda. Il cantiere in questione riguarda infatti il blocco 1 della scuola, che risale al 1979, e si realizza con un investimento di 1,2 milioni di euro finanziati con due diverse linee di azioni del Governo. Con l’avvio dei lavori (avvenuto ad inizio estate) ed eseguite le attività propedeutiche sono iniziate le varie fasi di intervento con demolizioni, ispezioni, saggi e pulizie. Le strutture ‘a nudo’ hanno mostrato alcune incongruenze tra lo stato del progetto e lo stato di fatto della geometria delle strutture e le interferenze impiantistiche adottate. “Questo ha imposto una rimodulazione del progetto per essere efficaci nei risultati – ha detto l’assessore alle Politiche Educative Salvadori – Non appena questa nuova situazione è emersa abbiamo incontrato la dirigente scolastica e quindi la scuola che siamo tornati ad incontrare in svariati momenti mettendoci sempre a disposizione per condividere informazioni e percorsi da attuare. Così è stato anche in questa occasione”. Ad oggi la revisione progettuale è definita e depositata agli enti competenti. Il progetto è stato revisionato nelle parti di finitura architettonica, per conformarsi alle nuove opere strutturali, così come è stato redatto il progetto per il rinnovo delle reti tecnologiche (reti impiantistiche meccanica, idrico-sanitaria e elettrica\dati). Sui nuovi elaborati progettuali è già in corso l’iter di condivisione con l’impresa per mettere a punto la ripresa dei lavori. “L’intervento in questione – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Carrozzino – rientra in un complesso di verifiche, lavori e investimenti in edilizia scolastica che portiamo avanti negli anni per adeguare i nostri edifici alle rinnovate norme e renderli sempre più sicuri per tutti. Un percorso in divenire e una progettualità di medio e lungo periodo su cui siamo impegnati”.