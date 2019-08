Alla Fiera del Villeggiante di Abbadia sanzioni salate per 3 ambulanti

Interventi di controllo della Guardia di Finanza all'evento che ha richiamato molti venditori

ABBADIA SAN SALVATORE. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena, nell’ambito della manifestazione denominata “Fiera del Villeggiante” di Abbadia San Salvatore – uno dei principali eventi turistici locali che si svolgono durante il periodo estivo – ha predisposto una specifica attività di controllo, con personale in borghese, volta alla repressione di comportamenti evasivi.

E’ infatti proprio in occasione di eventi e manifestazioni a forte richiamo di visitatori che risulta quanto mai opportuno attuare – in una provincia ricca di storia ed attrattive come quella senese – un concreto presidio del territorio al fine di contrastare ogni forma di illegalità nel settore economico-finanziario.

Nello specifico, l’attività di vigilanza si è sviluppata con riscontri operati nei confronti dei molti venditori ambulanti, accorsi in massa da province e regioni limitrofe per partecipare all’evento. Diverse le irregolarità riscontrate per quanto riguarda la legislazione in materia di rilascio di scontrini e ricevute fiscali, con tre esercenti sanzionati per non aver ottemperato alla loro corretta emissione e/o rilascio.

Le posizioni fiscali degli esercenti verbalizzati, originari del senese ma anche delle limitrofe regioni, saranno attentamente approfondite dai verificatori onde verificare l’abitualità/propensione degli interessati a sottrarsi sistematicamente agli obblighi connessi al rilascio del documento fiscale quale indice sintomatico di una più ampia e insidiosa inclinazione all’evasione.

Gli effetti distorsivi causati da tali forme di illecito fiscale alterano le regole del mercato, creando un indebito vantaggio competitivo per i commercianti non in regola, in danno di quelli che le rispettano. Vieppiù, l’evasione fiscale produce conseguenze negative per l’intera economia, danneggiando le risorse economiche dello Stato ed accrescendo il carico fiscale per i contribuenti che operano nel rispetto delle regole.