Alessandro Donati a Castel San Giminiano

I prossimi appuntamenti del candidato sindaco del centrosinistra colligiano

COLLE DI VAL D’ELSA. Prosegue la corsa di Alessandro Donati e della coalizione di centrosinistra, con persone, idee e progetti per far rinascere Colle di Val d’Elsa. Dopo la partecipata presentazione delle liste e del programma che ha visto più di 150 persone negli spazi della Piscina Olimpia, ecco i prossimi incontri del candidato sindaco. Stasera, lunedì 6 maggio, Donati sarà a a Castel San Gimignano, presso il circolo ARCI alle ore 21. Martedì 7 alle ore 21 parteciperà al confronto pubblico tra candidati al Cinema Sant’Agostino, organizzato dall’associazione culturale Il Telaio e dal Cinema Teatro di S. Agostino.

Mercoledì 8 alle ore 18 in Piazza Unità dei Popoli incontrerà gli studenti e i giovani che voteranno per la prima volta per il loro sindaco, mentre alle ore 21 il mondo dell’agricoltura nella Casa delle Idee, il suo comitato elettorale. Giovedì 9 alle ore 21 presso la sede della pubblica assistenza si terrà invece l’importante iniziativa dal titolo “Una nuova biblioteca per Colle”, dedicata ai progetti e alle buone pratiche per rinnovare spazi e servizi bibliotecari. Insieme al professore ci sarà l’architetto Marco Muscogiuri, docente al Politecnico di Milano con esperienza specifica nel settore delle biblioteche.

Venerdì 10 alle ore 16 nella Casa delle Idee arriverà Stefano Ciuoffo, Assessore Regionale alle Attività produttive, al turismo e al commercio, che insieme a Donati incontrerà cittadini, esercenti, strutture ricettive e operatori del settore turistico. A seguire, alle ore 19, aperitivo presso Bottega Roots. Sabato 11 alle ore 16 Donati sarà al circolo ARCI Buenavista de Le Grazie per una merenda, un momento di incontro conviviale e di scambio d’idee al quale sono invitati tutti i cittadini.