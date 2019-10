Al via la vendita dei biglietti per la stagione dei teatri della Valdelsa

Da lunedì 21 ottobre in vendita i singoli biglietti online e presso le casse dei teatri Politeama di Poggibonsi, Popolo di Colle di Val d’Elsa e Boccaccio di Certaldo

VALDELSA. Prosegue la campagna abbonamenti della ricchissima stagione teatrale congiunta dei teatri della Valdelsa, il Politeama di Poggibonsi, il Popolo di Colle di Val d’Elsa e il Boccaccio di Certaldo.

In vendita sabato 19 e domenica 20 ottobre gli abbonamenti a turno libero, Libero per 7 e Libero per 5, che permetteranno agli spettatori di comporre il proprio abbonamento, selezionando tra gli spettacoli del cartellone congiunto e scegliendone almeno uno in ciascuno dei tre teatri. Gli abbonamenti a turno libero saranno in vendita domenica 20 ottobre in orario cassa cinema.

Da lunedì 21 ottobre in vendita i singoli biglietti nei seguenti orari: al Politeama il 21 ottobre in orario cassa cinema, tutti i martedì e mercoledì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 16 alle 19, i giorni degli spettacoli dalle 18, al Popolo il 21 ottobre in orario cassa cinema, i giorni degli spettacoli dalle 16, al Boccaccio il 21 ottobre in orario cinema e i giorni degli spettacoli dalle 18. I biglietti e gli abbonamenti rimarranno in vendita per tutta la stagione, fino ad esaurimento posti disponibili.

Riduzioni e agevolazioni sono previste per i Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli “under 35”, gli “over 65”, per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Speciale riduzione anche per gli abbonati che intendono sottoscrivere un ulteriore abbonamento con la formula “Di Teatro in Teatro”.

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall’Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, Elsauto Centrocar, ChiantiBanca.

Informazioni. Per informazioni su date, costi, orari, vendita e prevendita, è possibile contattare i tre teatri: il Teatro del Popolo al numero 0577.921105, consultando il sito www.teatrodelpopolo.it oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo teatro.popolo@comune.collevaldelsa.it; il Teatro Politeama al numero 0577.983067, consultando il sito www.politeama.info oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo biglietteria@politeama.info., il Teatro Boccaccio allo 0571.664778, consultando il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivendo a info@multisalaboccaccio.it. È possibile scaricare il libretto con tutti gli spettacoli anche dal sito www.valdelsacinema.it.