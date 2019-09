Al via la riqualificazione del centro abitato di Pieve di Sinalunga

Un’importante progetto di riqualificazione riguarderà il centro commerciale naturale: per Piazza della Repubblica, Viale Trieste e Viale Gramsci è prevista una illuminazione a led

SINALUNGA. L’avvio dei lavori è previsto per il mese di ottobre e la riqualificazione riguarderà il centro abitato di Pieve di Sinalunga, in particolar modo Piazza della Repubblica, Viale Trieste e Viale Gramsci. Nello specifico, il progetto consisterà nella sostituzione dell’attuale illuminazione con dei lampioni a led, per una luminosità migliore e un risparmio energetico maggiore. Verranno poi sostituite le attuali sedute con panchine di travertino e infine verrà ripristinata la storica alberatura di Viale Trieste e di Viale Gramsci.

L’ammontare dell’opera è di circa 30 mila euro, cofinanziata dal Comune di Sinalunga e per la maggior parte dalla Regione Toscana, tramite bando per la riqualificazione di centri commerciali naturali. La riqualificazione di Pieve di Sinalunga è infatti rientrata nel finanziamento che la Regione Toscana ha stanziato per il sostegno degli interventi di qualificazione dei centri commerciali naturali. I centri commerciali naturali sono considerati delle vere e proprie gallerie commerciali a cielo aperto, importanti vie commerciali, ma anche centri storici e reti di negozi di vicinato importanti per una comunità, realtà dove i commercianti si uniscono per valorizzare il territorio e offrire servizi migliori.

“Si tratta di un intervento importante che riqualifica Pieve di Sinalunga rendendola più sicura e accogliente sia per i cittadini che per i turisti. Questo è solo un primo passo verso una riqualificazione più ampia dell’intera area che darà un nuovo volto al nostro Comune. La macchina amministrativa, infatti, sta lavorando su progetti importanti anche per quanto riguarda Via Piave, Viale Trento e Via Casalpiano, per cui sono previsti non solo piani di riqualificazione ma anche interventi sulla regimazione del traffico e sulla viabilità” – spiega il sindaco Edo Zacchei.