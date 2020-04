“Al via la raccolta fondi “AiutiAMOcastelnuovo”

Le risorse raccolte affiancheranno i buoni spesa del Comune per aiutare le famiglie in difficoltà

CASTELNUOVO BERARDENGA. Si chiama “AiutiAMOcastelnuovo” la raccolta fondi promossa dalla Consulta comunale associazionismo e volontariato, con il supporto del Comune, per aiutare le famiglie in difficoltà nel far fronte all’emergenza sanitaria, sociale ed economica legata al Covid-19 (Coronavirus). L’iniziativa permetterà di ampliare il sostegno economico sul territorio castelnovino insieme ai buoni spesa messi a disposizione dall’amministrazione comunale con le risorse ricevute dal Governo, che è possibile richiedere fino alle ore 12.30 di lunedì 6 aprile seguendo le modalità indicate sul sito Internet del Comune, www.comune.castelnuovo.si.it, nella sezione dedicata all’emergenza Coronavirus. Per far fronte al periodo straordinario, nel rispetto delle disposizioni vigenti a livello nazionale, inoltre, il Comune sta intensificando i controlli sugli spostamenti e le restrizioni per evitare assembramenti. Nel rispetto della Circolare del Ministero della Salute emanata mercoledì 1° aprile, infatti, sono stati chiusi al pubblico anche tutti i cimiteri comunali, consentendo solo le attività di tumulazione e inumazione delle salme.

I dati per la raccolta fondi. La donazione all’iniziativa “AiutiAMOcastelnuovo” deve avere come beneficiario Associazione Pubblica Assistenza Castelnuovo Berardenga, Iban IT13G0103071800000000617466, Causale: iniziativa benefica Aiutiamocastelnuovo. La donazione è detraibile ai sensi dell’art. 66 del D.L. n. 18/2020.

“Ringrazio la Consulta comunale associazionismo e volontariato – afferma il sindaco Fabrizio Nepi – per la sensibilità mostrata con la raccolta fondi già partita, che conferma quanto sia forte il valore della solidarietà sul nostro territorio e consolida il supporto quotidiano che le nostre associazioni hanno sempre dato, e stanno dando, all’amministrazione comunale e a tutta la comunità. In un momento così difficile e impegnativo per tutti, è di grande aiuto sapere di poter contare su una solida ed efficiente rete di persone sempre a disposizione per aiutare chi ha bisogno. Da ieri e fino a lunedì 6 aprile – continua Nepi – è possibile richiedere i buoni spesa sostenuti dalle risorse del Governo con cui riusciremo a rispondere alle prime e più gravi situazioni di fragilità, ma visto il perdurare delle disposizioni che limitano l’attività lavorativa, le famiglie in difficoltà sono e saranno molte e con la raccolta fondi “AiutiAMOcastelnuovo”, chi vorrà, potrà dare il suo contributo. Anche il più piccolo versamento, in questo momento, è fondamentale perché nessuno resti indietro e tutti insieme potremo sconfiggere questo nemico invisibile e uscire dalla crisi più forti di prima”.