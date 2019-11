Al via gli open day all’IIS Roncalli di Poggibonsi

Sabato 30 novembre, dalle 16 alle 19, porte aperte per studenti e famiglie

POGGIBONSI. Sabato 30 novembre, dalle 16 alle 19, primo open day all’IIS Roncalli di Poggibonsi che apre le porte a tutte le studentesse, gli studenti e le famiglie che desiderano scoprire l’istituto valdelsano per orientarsi in vista della scelta della scuola superiore per l’anno scolastico 2020/2021. Un’occasione per visitare la scuola e i suoi numerosi laboratori innovati e per scoprire l’offerta formativa che consta di ben otto indirizzi diversi offrendo un ventaglio che spazia dal settore tecnologico a quello economico e al Liceo.

“La nostra è una scuola con una tradizione radicata di scuola tecnica, valorizza i talenti e le vocazioni a tutto tondo, prepara per il proseguo del percorso di studio, per l’Università e per i percorsi non accademici, oltre per il mondo del lavoro. – commenta il dirigente Scolastico Gabriele Marini – A proposito del livello di occupabilità delle nostre studentesse e dei nostri studenti si registrano dei dati molto buoni di alunni diplomati nella nostra scuola, sia nel settore economico che nel settore tecnologico, che trovano lavoro coerentemente con il percorso di studio, mentre il percorso del Liceo Scientifico delle Scienze applicate prepara primariamente all’Università. Tali risultati sono attestati pure da Eudoscopio, lo strumento della Fondazione Agnelli che vuole porsi, grazie all’analisi e alla valutazione delle scuole italiane, come efficace bussola per la scelta della scuola secondaria di secondo grado. Infatti il nostro istituto, per entrambi i settori, è tra le prime della provincia di Siena soprattutto per quanto concerne il numero di diplomati che risultano occupati in attività coerenti con il percorso di studio.”

L’IIS Roncalli di Poggibonsi si caratterizza per l’innovazione didattica e tecnologica, la robotica, la domotica e l’ automazione, l’ efficientamento energetico, lo sport, la mobilità europea,l’ attenzione al benessere degli studenti. L’istituto presenta i settori tecnologico con gli indirizzi meccanica e meccatronica, elettronica ed elettrotecnica, costruzioni ambiente e territorio, economico con gli indirizzi turistico, amministrazione finanza e marketing, relazioni internazionali per il marketing, sistemi informativi aziendali e il liceo scientifico opzione scienze applicate.

Gli open day proseguiranno sabato 14 dicembre e sabato 18 gennaio, dalle 16.00 alle 19.00 nell’aula magna dell’Istituto.

Tutte le informazioni su www.iisroncalli.edu.it.