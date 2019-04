Al Roncalli una giornata dedicata all’orientamento post diploma

Sabato 4 maggio, dalle 16 alle 18.30, l’istituto valdelsano sarà aperto per consentire agli studenti di conoscere le varie possibilità di formazione dopo il diploma

POGGIBONSI. Sabato 4 maggio, dalle 16 alle 18.30, all’Istituto Roncalli di Poggibonsi si terrà la seconda edizione della giornata dedicata all’orientamento specifico post diploma. Saranno presenti rappresentanti di Università, Istituti Tecnici Superiori, Forze Armate, Alta Formazione Artistica e Musicale, agenzie formative e Centro per l’Impiego che illustreranno agli studenti delle classi quarte e quinte la loro offerta formativa.

“Ci teniamo molto ad accompagnare studentesse e studenti nel non facile percorso di orientamento. Dedichiamo attenzione all’orientamento in entrata con gli open day che con il progetto peer to peer di cui i partecipanti hanno fatto la restituzione lo scorso 29 aprile.– commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini– La giornata di sabato rappresenta invece un’occasione per studentesse e studenti per scoprire le numerose opportunità che li attendono dopo l’esame di Stato conclusivo del percorso di Scuola Secondaria Superiore di Secondo Grado.“

Gli Enti e i soggetti interessati a partecipare per promuovere la propria offerta formativa possono ancora iscriversi inviando una mail dirigente@iisroncalli.edu.it.

Tutte le informazioni sull’ Istituto Roncalli sul sito www.iisroncalli.edu.it.