Al Roncalli tornano i “Caffè scientifici”

Il 14 ottobre nell’aula magna dell’IIS Roncalli di Poggibonsi il primo incontro con il professor Mauro Rustici sui sistemi complessi e i cambiamenti improvvisi dei regimi dinamici.

Al via lunedì 14 ottobre, alle 16.30 nell’aula magna dell’ IIS Roncalli di Poggibonsi, la terza edizione dei “Caffè Scientifici”, l’ormai tradizionale rassegna di incontri con la Scienza su tematiche di attualità, organizzati dagli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e dai docenti Gabriele Chemello e Gianna Trapassi, referenti del progetto. Gli incontri, in tutto cinque, sono aperti all’intera cittadinanza e prevedono un coffee break organizzato dal bar dell’istituto.

Primo appuntamento con il professor Mauro Rustici dell’Università di Sassari che parlerà di “Sistemi complessi e cambiamenti improvvisi dei regimi dinamici. Dagli ecosistemi ai mercati finanziari.”

“Siamo soddisfatti per questa terza edizione dei caffè scientifici, che connotano la nostra scuola sempre di più come un luogo di riferimento per gli incontri di divulgazione scientifica- commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini– Anche quest’anno il calendario degli incontri propone tematiche di stringente attualità che possono essere per studentesse e studenti, ma anche per tutta la comunità che ruota intorno alla scuola, momento importante di approfondimento e di incontro.”

Il professor Mauro Rustici è laureato in Chimica, indirizzo Inorganico-Chimico-Fisico,presso l’Università di Siena. Dal 2000 è professore di Chimica Fisica presso il dipartimento di Chimica e Farmacia, e di Modellistica Ambientale per il corso di laurea magistrale in Scienze Naturali dell’Università di Sassari.Ha svolto diversi periodi di lavoro all’estero presso prestigiosi centri di ricerca ad Heidelberg, Cambridge e Bruxelles.

Dal 1993 la sua principale attività di ricerca è rivolta allo studio dell’evoluzione dinamica di sistemi complessi caratterizzati da dinamiche non lineari. All’interno di questa cornice, le linee di ricerca principali riguardano studi teorici e sperimentali su reazioni chimiche complesse accoppiate alla diffusione e convezione, termodinamica dei processi fuori dall’equilibrio; sistemi caotici; stabilità dei sistemi dinamici, modellizzazione degli ecosistemi, sostenibilità ambientale, dinamica delle popolazioni e la sua modellizzazione. Ha pubblicato oltre ottanta lavori scientifici su riviste di settore ed è autore e coautore di testi Universitari di Chimica Fisica.

Gli incontri proseguiranno venerdì 15 novembre alle 16.30 con il Prof. Domenico Prattichizzo dell’Università di Siena “La robotica indossabile per il miglioramento della qualità della vita”, giovedì 12 dicembre alle 16.30 Prof.ssa Mariagrazia Portera dell’Università di Firenze “Perché ci piacciono le cose belle? Charles Darwin e l’estetica evoluzionistica”, venerdì 14 febbraio 2020 alle 16.30 con il Dottor Stefano Buttò dell’ Istituto Superiore di Sanità “L’HIV: un mutaforma tra Proteo e Ulisse”, Giovedi 19 marzo 2020 alle 15.30 Prof. Gianvito Martino dell’ Istituto Scientifico San Raffaele Milano Il cervello e il suo funzionamento.

