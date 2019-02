Al Roncalli Renato Chemello ospite dei Caffè Scientifici

Appuntamento al 27 febbraio alle 16.30 nell’aula magna dell’Istituto valdelsano

Foto tratta dal sito e.comunità.it

POGGIBONSI. Prosegue all’IIS Roncalli di Poggibonsi la rassegna dei Caffè Scientifici. Mercoledì 27 febbraio, alle 16.30 nell’aula magna dell’ IIS Roncalli di Poggibonsi, Renato Chemello terrà la conferenza dal titolo “Le spinte ecologiche alle migrazioni umane”. Al centro dell’incontro il tema di come i cambiamenti climatici e ambientali a livello globale abbiano influito in passato, e agiscano ancora oggi, nell’indurre l’uomo a migrare dalle proprie terre d’origine.

“Il tema delle migrazioni è di attualità, ma caratterizza le comunità umane fin dalla preistoria – commenta il dirigente scolastico Gabriele Marini– Attraverso questo incontro avremo la possibilità di affrontare la tematica non solo in maniera storico- antropologica, ma anche con un taglio scientifico. Nel nostro istituto lavoriamo infatti molto su un approccio complesso e multidisciplinare ai temi, fondamentale per far sviluppare nei nostri studenti le competenze di analisi critica della realtà.”

Renato Chemello è professore associato in Ecologia presso l’Università di Palermo. È docente di “Conservazione della natura e delle sue risorse” e di “Conservazione marina e gestione della fascia costiera” presso l’Università degli Studi di Palermo. Partecipa a numerosi progetti europei di ecologia marina e di conservazione dell’ambiente marino. È membro di comitati tecnico scientifici del Ministero dell’Ambiente e dell’Istituto Centrale di Ricerca applicato al Mare (ICRAM) e membro del Mediterranean Group of IUCN’s World Commission on Protected Areas – Marine (WCPA MMED). La sua ricerca è rivolta soprattutto all’ecologia e alla conservazione marina, ai criteri per l’istituzione di aree marine protette e agli indicatori biologici di variazioni climatiche.

I Caffè Scientifici sono incontri scientifico- divulgativi, aperti a tutti, organizzati dai docenti dell’area scientifica dell’IIS Roncalli, dagli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, da Gianna Trapassi, referente di indirizzo Scienze applicate, e da Gabriele Chemello, referente del progetto. Il ricco e significativo cartellone di questo anno scolastico si chiuderà giovedì 11 aprile alle 16.30 con Francesco Ferretti che terrà, recuperando l’appuntamento saltato a causa della neve, una lezione sul tema della gestione della fauna Lupi, ungulati e uomini, quali sfide per la gestione della fauna? Durante gli incontri viene effettuato un coffee break a cura del servizio bar dell’ IIS Roncalli.