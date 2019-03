Al Roncalli le Olimpiadi di Economia e Finanza

Il 12 marzo si svolgerà la gara di istituto tra gli studenti del primo triennio

POGGIBONSI. Arrivano all’IIS Roncalli di Poggibonsi le Olimpiadi di Economia e Finanza. L’Istituto valdelsano sarà infatti una delle sedi in cui il 12 marzo 2019, si svolgerà la prima edizione delle Olimpiadi di Economia e Finanza, realizzate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e con gli Uffici Scolastici Regionali. Il progetto per l’istituto Roncalli è coordinato dalla professoressa Aurelia Naso.

“Le Olimpiadi di Economia e Finanza sono competizioni in cui le nostre studentesse e i nostri studenti dei vari indirizzi in cui l’economia è una disciplina caratterizzante il percorso di studio, potranno mettere in gioco le loro competenze trasversali e comunicative in ambito economico – commenta il dirigente scolastico Gabriele Marini – L’obiettivo è anche quello di sviluppare la conoscenza e la comprensione di fenomeni economici e sociali complessi e di far così maturare, gradualmente, una maggiore consapevolezza in tema di questioni economiche, finanziarie e sociali che riguardano la contemporaneità.”

Le Olimpiadi di Economia e Finanza sono indirizzate agli studenti del primo triennio degli istituti secondari di secondo grado e prevedono una gara d’istituto, in programma per il 12 marzo e, dopo circa un mese, il 16 aprile, una semifinale regionale che selezionerà le studentesse e gli studenti finalisti per la finale nazionale del 22 maggio a Triestre in cui i finalisti avranno la possibilità di sperimentare alcune applicazioni didattiche dedicate all’economia e realizzate da prestigiosi istituti di ricerca nazionali e di incontrare amministratori pubblici, imprenditori ed esperti.

Tutte le informazioni sull’istituto Roncalli sono presenti nel sito www.iisroncalli.edu.it. Per comunicazioni e/o visite della scuola durante lo svolgimento delle lezioni è possibile contattare il Dirigente all’indirizzo mail dirigente@iisroncalli.gov.it