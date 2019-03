Al Roncalli la seconda edizione del “Pi greco day”

sfide online, gare sportive, workshop e buffet dedicati a una delle costanti matematiche più famose al mondo

POGGIBONSI. Dopo il successo dello scorso anno, all’IIS Roncalli si festeggia per la seconda volta il “Pi greco day”, la giornata internazionale dedicata a una delle costanti matematiche più famose al mondo. Studentesse, studenti e docenti festeggeranno il π ricordando i significati e l’importanza che questo numero ha avuto ed ha nella storia, nella cultura umanistica scientifica e musicale attraverso i millenni a livello planetario. La seconda edizione della festa del Roncalli Pigreco day 2019 presenta elementi di novità e propone un dialogo tra discipline diverse nell’ottica di un superamento della storica separazione fra saperi scientifici e saperi umanistici.

“Siamo molto contenti come scuola di ripetere anche per il presente a.s. l’iniziativa del “Pi greco day” grazie alla quale ci poniamo la finalità di promuovere nelle nostre studentesse e nei nostri studenti uno sguardo matematico sul mondo a tutto campo. – commenta il dirigente scolastico Gabriele Marini -. La celebrazione di tale evento internazionale è il pretesto per far “inciampare” gli alunni sul fatto che la matematica va oltre la disciplina di studio insegnata/appresa a scuola, è un linguaggio che connota la realtà a più livelli e a più dimensioni che sconfina lo stesso ambito matematico-scientifico. È questo quello che proveremo a far comprendere con tale progetto, arrivato alla sua seconda edizione”

Il Pi greco day è stato lanciato per la prima volta dal fisico statunitense Larry Show nel 1988, a San Francisco. Viene celebrato in tutto il mondo da fisici e matematici nella data simbolica del 14 marzo. Scrivendo la data all’anglosassone, anteponendo cioè il mese al giorno, si ottengono infatti in sequenza i numeri del Pi Greco approssimato(3,14). Inoltre il 14 marzo coincide con l’anniversario della nascita di Albert Einstein.

Le iniziative previste al Roncalli spazieranno dallo sport ai quiz online. Tra le iniziative il Pigrecobasket, una gara sportiva inerente la pallacanestro con tiro da tre punti per un massimo di 14 tentativi a squadra. Parteciperanno, oltre agli alunni del I.I.S. Roncalli, anche squadre delle scuole secondarie di primo grado di Poggibonsi. Ci sarà poi la partecipazione alla sfida online di quiz matematici proposti dal MIUR in cui due squadre di studenti, “I Pitagorici”, assistiti dalle professoresse Cinzia Massi e Razzi Stefania, e “I Lunulatici”, ‘ assistiti dalle professoresse Patrizia Cuozzo e Prof.ssa Fazzini Paola, si confronteranno con gli studenti degli altri istituti italiani iscritti alla competizione. Sul sito dell’Istituto verrà proposta la “Mostra Pi greco day” con gli elaborati a tema (disegni, poesie, rappresentazioni grafiche…) prodotti dai ragazzi. Nell’aula magna dell’istituto si terranno workshop a tema in cui gli studenti festeggeranno il Pi greco, ricordando i significati e l’importanza che questo numero ha avuto ed ha nella storia, nella cultura umanistica, scientifica e musicale in un percorso attraverso i millenni a livello planetario. Ci sarà poi la premiazione della gara sportiva π basket con gadget creato con la macchina numerica dagli alunni 2ATM. La mattinata si concluderà con un buffet, dove anche il cibo prenderà la forma del pi greco. Il progetto è promosso dal Dipartimento di Matematica dell’Istituto ed è coordinato dalla Prof.ssa Angelita Garosi.

Tutte le informazioni sull’istituto Roncalli sono presenti nel sito www.iisroncalli.edu.it. Per comunicazioni e/o visite della scuola durante lo svolgimento delle lezioni è possibile contattare il Dirigente all’indirizzo mail dirigente@iisroncalli.gov.it