Al Politeama torna il laboratorio “il gioco teatrale”

Sarà presentato il 4 ottobre, alle 18.30 nella sala Set del Politeama di Poggibonsi, il nuovo laboratorio teatrale condotto dall’attrice e regista Lucia Socci

POGGIBONSI. Torna anche per il nuovo anno accademico 2019/2020 il laboratorio “Il gioco Teatrale”, condotto dall’attrice e regista Lucia Socci e promosso da Fondazione Elsa e Arca Azzurra Formazione. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto culminare il lavoro didattico nello spettacolo “Ermengarda”, inserito nel Festival estivo Piazze d’Armi e di Città 2019, a cui hanno partecipato gli studenti del laboratorio, un nuovo corso e un nuovo progetto sono pronti per tutti coloro che vorranno cimentarsi con la magia del teatro. Il corso verrà presentato venerdì 4 ottobre alle 18.30 nella sala Set del Teatro Politeama di Poggibonsi e partirà lunedì 7 ottobre proprio nei locali del teatro valdelsano. Durante il corso, che si terrà tutti i lunedì, dalle 18.30 alle 21.30 in sala Set, da ottobre a giugno, i partecipanti verranno accompagnati in un lavoro sul corpo e la respirazione, sull’analisi della parola e del testo fino allo sviluppo dell’immagine interiore. Anche per quest’anno, alla fine del corso è prevista la presentazione di una messa in scena all’interno della programmazione del Festival Piazze D’Armi e di città 2020.

L’Arca Azzurra,compagnia teatrale di cui Lucia Socci è socia fondatrice, da oltre trent’anni si occupa di produzione e formazione, nel segno esclusivo della drammaturgia italiana contemporanea in un ininterrotto sodalizio con Ugo Chiti, vero e proprio “poeta di compagnia” dell’Arca Azzurra, e con significative aperture al lavoro di drammaturghi, attori e registi di primo piano del panorama teatrale come Alessandro Benvenuti, Stefano Massini, Francesco Niccolini.

Il costo del corso è di 50 euro mensili, ridotto di 40 euro per gli under 25.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Lucia Socci – cell 335 7084109 – lucia.socci@gmail.com.