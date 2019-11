Al mercato di San Gimignano la campagna per il recupero dell’olio usato

Giovedì 14 Novembre dalle ore 10 alle ore 12.30

SAN GIMIGNANO. Giovedì 14 Novembre al mercato settimanale di San Gimignano, dalle ore 10 alle ore 12.30, saranno presenti gli operatori di Eco.Energy, l’azienda fiorentina alla quale Sei Toscana ha affidato il servizio di raccolta per la provincia di Siena, per incontrare i cittadini e distribuire i bidoncini per la raccolta dell’olio alimentare esausto. L’Amministrazione Comunale, in accordo con l’azienda, ha infatti deciso di promuovere questo momento di incontro al fine di sensibilizzare tutti i cittadini per la corretta pratica di smaltimento dell’olio domestico. Eco.Energy, attraverso il progetto Olly®, si occupa dal 2009 di raccogliere in varie regioni italiane gli oli alimentari esausti di origine vegetale provenienti da utenze domestiche e commerciali, trasformando un rifiuto in un’importante risorsa e ottenendo così un significativo risparmio in termini economico-energetico. In particolare è dalla metà del 2016 che è attivo a San Gimignano il punto di raccolta per l’olio dove molti sangimignanesi vi si recano ormai abitualmente.

I cittadini possono infatti conferire l’olio accedendo al box di raccolta Olly® che, grazie alla collaborazione con Eco.Energy, è stata posizionato in via Baccanella, nei pressi del supermercato Coop. Questo servizio si affianca alla possibilità per gli utenti di poter conferire l’olio alimentare presso il centro di raccolta di via di Fugnano.

La casina è composta da una struttura in legno dotata di telecamera interna, terminale di riconoscimento e illuminazione a risparmio energetico. Gli utenti potranno accedere al servizio con un’apposita tessera, che possono ritirare presso lo sportello Comunale URP in Località Baccanella a San Gimignano con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e sabato 9.00 – 13.00; martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 13.00 e 15.30 – 18.00; luglio e agosto da lunedì a sabato 9.00 – 13.00.

Entrando all’interno della casina sarà possibile prelevare un bidoncino giallo per la raccolta domestica dell’olio da cucina esausto, lo stesso che verrà distribuito al mercato giovedì 14 Novembre. Quando il bidoncino sarà pieno, l’utente potrà riportarlo alla casina, depositarlo all’interno e contestualmente ritirarne uno vuoto. Eco.Energy si occuperà del ritiro e del lavaggio dei bidoncini, raccogliendo al contempo l’olio conferito ed evitando così gli effetti dannosi che uno smaltimento sbagliato dell’olio comporta. Questo nuovo sistema di raccolta, unico in Italia, consente infatti di eliminare un rifiuto difficile da gestire come quello dell’olio alimentare che, se disperso nell’ambiente, risulta dannoso per il sottosuolo, per le reti fognarie e per le falde acquifere e che invece se recuperato può essere trasformato in una fonte energetica riutilizzabile, come ad esempio il biocarburante.