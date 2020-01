Aggredisce e rapina una prostituta: denunciato dai Carabinieri

POGGIBONSI. I CARABINERI DELL’ALIQUOTA RADIOMOBILE DI POGGIBONSI, HANNO DENUNCIATO UN CITTADINO SERBO DI ANNI 45 S.S. , DIMORANTE NEL GROSSETANO CON L’ACCUSA DI RAPINA DOPO CHE QUESTI, INCONTRATOSI CON UNA PROSTITUTA COLOMBIANA DI PASSAGGIO A POGGIBONSI IL 30 DICEMBRE SCORSO, L’AVREBBE PERCOSSA PER RIAVERE I SOLDI PAGATI IN ANTICIPO RITENENDOSI INSODDISFATTO DOPO LA PRESTAZIONE SESSUALE. LA DONNA SAREBBE STATA AGGREDITA, TRASCINATA NUOVAMENTE SUL LETTO E COSTRETTA A RESTITUIRE IL DENARO.

LE GRIDA DI AIUTO HANNO FATTO SI CHE QUALCUNO AVVISASSE LE FORZE DELL’ORDINE MENTRE L’UOMO SI ALLONTANAVA DAL LUOGO DEI FATTI. DOPO UNA INIZIALE MINIMIZZAZIONE DI QUANTO ACCADUTO ALLA PATTUGLIA DI CARABINIERI INTERVENUTA CELERMENTE SUL POSTO, LA RAGAZZA – ULTERIORMENTE ASCOLTATA PER PARTICOLAREGGIARE ALCUNI DETTAGLI DELLA VICENDA – HA RACCONTATO TUTTO QUANTO SUCCESSO DANDO ALCUNI ELEMENTI UTILI ALLA IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORE DEI FATTI CHE E’ STATO COSI’ IDENTIFICATO DAGLI INVESTIGATORI E DA QUESTA RICONOSCIUTO.

SARA’ ORA COMPITO DELLA MAGISTRATURA SENESE VAGLIARE I FATTI E GIUDICARE IL COMPORTAMENTO DELL’UOMO.