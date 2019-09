Ad una monzese il Premio “Vento e sole” come Promotrice Culturale

Donatella Rampado fondatrice di Assosinderesi e Direttore Risorse Umane Ristopiù Lombardia SpA riceverà il premio a Montisi

CRETE SENESI. Donatella Rampado fondatrice di Assosinderesi e Direttore Risorse Umane Ristopiù Lombardia SpA riceverà il premio durante il concorso Nazionale Letterario “ a Vento e Sole” .

Le Crete senesi sono diventate da tempo il fulcro di una spiccata vocazione artistica. In questo naturale contesto poetico avverrà la Premiazione del 3° Concorso Letterario “a Vento e Sole” 2019.

Sabato 7 settembre ore 16,00 – Teatro della Grancia di Montisi – Via Umberto I Montisi- frazione di Montalcino (Siena) -Toscana

Lo storico teatro, sede dell’evento, che risale al 1800 e che conserva ancora alcune opere si trova nella Grancia nome con cui venivano identificate quelle grandi fattorie fortificate che servivano a custodire e a proteggere i prodotti del luogo. In questa fortezza toscana risalente al 1300, fra ulivi, cipressi e crete senesi avverrà l’attesa Premiazione del concorso letterario A VENTO E SOLE.

Il Presidente Onorario Lucia Bozzano, il Presidente di Giuria Rodolfo Vettorello e i giurati premieranno i finalisti che nelle sezioni sono:

Poesia inedita 1a classificata: Isole tra Palmaria e Tino a volo d’uccello di Daniela Feltrinelli

Poesia edita 1a classificata: A piedi nudi di Cosimo Rotolo

Narrativa inedita 1a classificata: La maschera di Viola Vasarri

In questa terra famosa per il sole ed il vento senza confini, il concorso organizzato e promosso come consuetudine dal Podere di Asciano, vedrà Adriana de Carvalho Masi, fondatrice del concorso promuovere la cultura, premiando per il loro impegno valoriale e sociale tre infaticabili promotori culturali:

Hafez Haidar – scrittore e candidato 2018 per il Nobel alla Letteratura

Maria Eugenia Miano – editrice della storica casa editrice Helicon

Donatella Rampado – scrittrice e fondatrice di Assosinderesi per una cultura etica

A questa iniziativa hanno concesso il patrocinio il Comune di Asciano, la ProLoco di Asciano e la ProLoco Giostra di Simone di Montisi.

Per partecipare e/o ricevere ulteriori informazioni logistiche scrivere a aventoesole@gmail.com

Alleghiamo, in visione, la locandina del giorno della premiazione con ulteriori dettagli.