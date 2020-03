A Sinalunga il lavoro amministrativo prosegue nonostante l’emergenza

Il Comune di Sinalunga, anche in piena emergenza sanitaria, sta convocando, in videoconferenza, prima la riunione di giunta e il poi il consiglio comunale

SINALUNGA. La giunta comunale di Sinalunga ha fatto il punto sulla situazione sanitaria relativa al Comune e ai propri servizi, che risultano rafforzati per far fronte alle nuove e urgenti esigenze dei cittadini. A tal proposito, un elemento rilevante è il provvedimento che prevede la sospensione dei servizi a domanda individuale. Sono infatti sospese le fatturazioni delle rette dell’asilo nido, del trasporto scolastico e della mensa con mandato di procedere a consuntivo agli eventuali rimborsi. Un atto questo che sancisce il principio che i cittadini pagheranno solo per il servizio usufruito. Inoltre, nella seduta sono stati già decisi interventi per la sospensione dell’imposta sulla pubblicità della tassa di occupazione del suolo pubblico e dell’imposta di soggiorno, che sarà un atto del prossimo consiglio comunale.

“Lo studio approfondito del decreto “CURA ITALIA” ci consentirà di capire quante risorse potremo impiegare per rispondere alle difficoltà economiche di aziende e famiglie. Sono stati molto graditi i solleciti che sono giunti per scritto dalle componenti consiliari sia di minoranza che di maggioranza sui temi economici, ma tengo a precisare che già questa giunta aveva sulla scrivania proposte che sarebbero e saranno approvate nei giusti tempi e in linea con gli indirizzi di governo” – spiega il sindaco Edo Zacchei.

Il consiglio comunale ha poi approvato il programma triennale delle opere pubbliche che prevede la messa in cantiere e il finanziamento per l’anno 2020 dell’illuminazione del campo sportivo di Bettolle per 217.000 euro, l’adeguamento normativo del campo sportivo di Sinalunga per 220.000 euro, la messa in sicurezza della viabilità su Pieve di Sinalunga e un progetto di riqualificazione e ampliamento dei cimiteri comunali. Per i due anni successivi sono stati evidenziati interventi di messa insicurezza dei vari plessi scolastici, la realizzazione di un parcheggio nell’ ex campo sportivo di Bettolle, interventi sulla sicurezza stradale su Guazzino, Bettolle e centri minori e la ristrutturazione del Palazzo Pretorio.

“Il bilancio del comune risulta a oggi stabile e in equilibrio ma è evidente che per realizzare opere importanti come quella del Palazzo Pretorio ci sarà la necessità di reperire canali di finanziamento. Le pubbliche amministrazioni non devono mollare, sono uno dei volani economici importanti per dare impulso all’economia che avrà sicuramente bisogno di rialzare la testa dopo la fine dell’emergenza Coronavirus” – conclude il sindaco Edo Zacchei.