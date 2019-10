A Sinalunga il convegno “Ferrovie minori e cicloturismo”

VALDICHIANA. La valorizzazione delle ferrovie minori e degli itinerari cicloturistici come strumento per sviluppare il turismo lento in Valdichiana è il tema di un convegno in programma domenica 13 ottobre, alle 17.30, che proporrà un pomeriggio di confronto e di dibattito tra istituzioni, associazioni e cittadini ospitato nei locali dell’ex filiale di Banca Toscana in piazza della Stazione a Sinalunga.

L’incontro, organizzato dall’amministrazione comunale di Sinalunga e dall’associazione Amici della Chianina tra le iniziative della decima edizione della Fiera dell’Agricoltura, farà affidamento sulla presenza dell’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli e avrà come titolo “Ferrovie minori e cicloturismo”, proponendo un’occasione per promuovere strategie sinergiche per favorire la scoperta delle bellezze del territorio attraverso l’unione tra mezzi di trasporto sostenibili.