A Sinalunga ArticoloUno sostiene Edo Zacchei

Il sostegno coinvolge anche i candidati consiglieri Calabria e Dini

SINALUNGA. Da Articolo Uno riceviamo e pubblichiamo.

“Oggi più che mai, di fronte alla dimostrata incapacità dei nuovi e vecchi populismi di dare risposte agli urgenti problemi economici e sociali e alla regressione culturale intrisa di intolleranza ed esclusione sociale, c’è bisogno di una sinistra e di un centro sinistra che deve sapersi rinnovare per essere in grado di trasformare in meglio la società. Occorre tenere i piedi ben saldi sulle nostre radici democratiche, sui principi e sui valori della nostra Costituzione e combattere democraticamente ogni forma di incitamento alla violenza, all’odio sociale e alla divisione, utilizzata da chi gioca con la crisi e con le paure soltanto a fini propagandistici.

Su queste premesse ARTICOLO UNO si schiera a sostegno della lista di Centro sinistra per Sinalunga appoggiando la candidatura a Sindaco di Edo Zacchei e dei candidati consiglieri Barbara Calabria e Luciano Dini. La trasformazione che la politica sta vivendo negli ultimi anni implica, oggi, uno sforzo di unità e di cambiamento allo stesso tempo: una urgente necessità di ricambio dei gruppi dirigenti politici ma soprattutto un rinnovamento culturale da trasmettere nella società, nelle politiche, a partire da quelle locali. Una forte attenzione verso nuove priorità legate all’ambiente, alla giustizia sociale, alla lotta alle disuguaglianze. Occorre, poi, a livello locale, recuperare il confronto pubblico per far crescere una visione territoriale unitaria e stimolare una fase di elaborazione, in grado di generare rinnovate idee e maggiori opportunità. È importante far avanzare il tessuto economico e sociale verso un livello più alto di equità e benessere diffuso, di lavoro sicuro e stabile, soprattutto, per le nuove generazioni che altrimenti saranno costrette sempre più a trovare migliori occasioni di vita e lavorative da altre parti. Per il nostro Comune e per tutta l’area della Valdichiana, riteniamo che vi siano priorità importanti da mettere in agenda stimolando il dialogo fattivo tra i sindaci, che dovranno, nel contempo, migliorare la qualità della vita e dei servizi dei propri concittadini e agire sinergicamente con i rappresentanti istituzionali dei Comuni vicini. Mantenimento dei servizi essenziali su tutto il territorio e tutela dei piccoli centri (trasporto pubblico locale, sportelli postali e bancari, scuole, uffici di prossimità della Giustizia), attenzione particolare all’accessibilità e alla qualità dei servizi socio sanitari, manutenzione delle infrastrutture di comunicazione e rafforzamento di quelle digitali, consumo zero del suolo e recupero degli immobili già esistenti: questi sono soltanto alcuni dei temi sui quali il nostro sindaco e i sindaci di tutta la Valdichiana dovranno lavorare insieme.

Sul versante comunale, ma anche territoriale, sarà fondamentale il rafforzamento del modello di vivibilità e innovazione, alternativo a quello dei grandi centri urbani, fondato sulla sostenibilità sociale ed economica, utile a contrastare il progressivo impoverimento demografico e a potenziare le leve economico-produttive e di attrattività turistica: tutela dell’ambiente, vivibilità, innovazione nella mobilità sostenibile, promozione e tutela delle produzioni agricole che mettano al centro qualità, biodiversità e tecniche biologiche, delle manifatture e dell’artigianato di pregio, stimolo alle politiche sui “beni comuni urbani” per un ruolo sempre più da protagonista dei “cittadini attivi” nella cura e rigenerazione del patrimonio collettivo (verde pubblico, spazi pubblici, orti urbani, accesso alle opportunità della “banca della terra”, servizi di comunità e volontariato).

Noi crediamo che la politica, oggi, rinnovata nelle persone e nelle idee, ma ben ferma sui valori e sulle radici costituzionali e democratiche, debba raccogliere le sfide importanti del presente. A Sinalunga, su queste premesse, ArticoloUNO voterà la lista Centro sinistra con candidato a Sindaco Edo Zacchei e i nostri due candidati consiglieri Barbara Calabria e Luciano Dini”.