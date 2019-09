A Sarteano differenziata boom: dal 47% al 74,8% di luglio e agosto

Per i cassonetti ad accesso controllato dal 7 ottobre servira' la tessera

SARTEANO. I dati comunicati da Sei Toscana, gestore del servizio, all’amministrazione comunale di Sarteano lasciano pochi dubbi di interpretazione: la raccolta differenziata, con il nuovo sistema dei cassonetti ad accesso controllato, ha visto un aumento davvero consistente negli ultimi mesi. Dati alla mano si passa da una media del 47,07% del semestre gennaio-giugno 2019 (comunque +3,16% rispetto allo stesso periodo del 2018), alle percentuali del 74,41% di luglio e 74,8% di agosto. Ma gli aumenti, seppure graduali, si sono registrati già a maggio (51,01%) e giugno (66,54%).

“Un risultato straordinario per l’ambiente e per Sarteano – commenta il sindaco Francesco Landi – per il quale dobbiamo ringraziare in primis i nostri concittadini che hanno risposto alla chiamata. Cambiare le abitudini non è facile, ci sono stati alcuni problemi iniziali e ancora ce ne saranno, non lo nascondiamo, ma ora possiamo dire che la scommessa è vinta da tutta la comunità. Un risultato importante che, però, può essere migliorato ancora, guai abbassare la guardia. Sappiamo bene che, oltre alle percentuali, deve aumentare la qualità della differenziata, ce lo dice il gestore e ce ne accorgiamo quando apriamo i cassonetti e a volte troviamo rifiuti che non dovrebbero esserci. Serve maggiore attenzione su come si differenzia e cosa si inserisce nei cassonetti, su questo dobbiamo migliorare ancora e per questo ci doteremo a breve di ispettori ambientali e foto trappole per combattere l’abbandono indiscriminato dei rifiuti”.

Le prossime fasi di riorganizzazione prevedono l’obbligo di utilizzo della tessera personale per l’accesso ai cassonetti fissato per il prossimo 7 ottobre, nel frattempo verranno organizzati uno o più momenti pubblici di confronto con la comunità per fare il punto, chiarire dubbi, raccogliere suggerimenti. Per la prima volta nella storia Sarteano supera i limiti di legge fissati al 65% di differenziata e si avvicina agli obiettivi regionali di andare oltre il 75%.