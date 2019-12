A Sarteano arrivano i contenitori intelligenti per la raccolta dei piccoli RAEE

I due nuovi contenitori posizionati in viale Amiata e in via Aldo Moro. Grazie all’attivazione dei nuovi servizi, negli ultimi mesi la raccolta differenziata quasi all’80%

SARTEANO- Nel comune di Sarteano prosegue il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata. Ecco i due nuovi contenitori intelligenti ad accesso controllato per la raccolta dei piccoli RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Nei due contenitori, che sono in viale Amiata e in via Aldo Moro, è possibile conferire piccoli elettrodomestici, come phon, frullatori, ferri da stiro, minipimer e piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche, come cellulari, tablet, tastiere, mouse, pc portatili, piccole stampanti, fotocamere, ecc. Mentre non vanno inserite le lampadine che invece sono da conferire nel cassonetto dell’indifferenziato

L’utilizzo è molto semplice: basta premere il pulsante posizionato sul contenitore, avvicinare la propria 6Card al display e aprire uno dei due sportelli per conferire i propri rifiuti.

“Questi contenitori rappresentano un altro importante tassello nell’implementazione del servizio di raccolta differenziata del nostro territorio – commenta Francesco Landi, sindaco del comune di Sarteano –. Con questo servizio, da un lato si valorizzano materiali che avrebbero potuto rappresentare un problema per l’ambiente, dall’atro si favorisce la crescita della cultura ambientale dell’intera comunità. Grazie ai nuovi servizi di raccolta ed al senso civico dei Sarteanesi, negli ultimi mesi il Comune ha fatto registrare percentuali di raccolta differenziata intorno all’80%. Un dato molto importante che ci dice come la strada intrapresa assieme a Sei Toscana sia quella giusta”.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484, www.seitoscana.it e 6App, la nuova app di Sei Toscana disponibile su App Store e Google Play.