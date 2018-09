A San Gimignano una nuova scuola media nel nome di Linda Brown

La dedica speciale in una cerimonia ufficiale che si terrà sabato 29 settembre alle 11.30 presso il plesso scolastico Folgore da San Gimignano

SAN GIMIGNANO. Una scuola media nel nome di Linda Brown, cittadina afro-americana scomparsa lo scorso 25 marzo, che, insieme alla sua famiglia, ha condotto una lunga battaglia contro la segregazione razziale negli Stati Uniti d’America fin dagli anni del dopoguerra. La sua vicenda, nota per la causa Brown vs Board of Education, ha posto fine nel 1954 alla segregazione razziale nelle scuole pubbliche americane.

La dedica speciale in una cerimonia ufficiale che si terrà sabato 29 settembre alle 11.30 presso il plesso scolastico Folgore da San Gimignano in via Giachi a San Gimignano.

Interverranno:

Il sindaco e la Giunta di San Gimignano

Cristina Grieco, Assessore all’istruzione della Regione Toscana

Benjamin Wohlauer, Console Generale Americano a Firenze

Marco Lisi, dirigente scolastico Istituto Comprensivo Folgore da San Gimignano

Paolo Regini, Presidente Ente Banca Cambiano