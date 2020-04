A Rapolano Terme la lettura è “contagiosa”

Da lunedì al via le video-storie di #Ilsognalibro. Iniziativa dell’Associazione culturale TVSpenta insieme alla biblioteca comunale di Rapolano Terme sulla Pagina FB della biblioteca

RAPOLANO TERME. Una playlist di video-storie rivolta a lettori di tutte le età per accompagnare questo momento straordinario. E’ l’iniziativa promossa con il titolo #Ilsognalibro dall’Associazione culturale TVSpenta insieme alla biblioteca comunale di Rapolano Terme, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” e della Rete Documentaria Senese. Per partecipare, è sufficiente contattare la biblioteca comunale di Rapolano Terme all’indirizzo mail biblioteca.rapolano@gmail.com per ricevere le istruzioni e contribuire alla playlist!

Con #Ilsognalibro la promozione della lettura in un periodo di “biblioteche a porte chiuse” non si ferma e passa dai mezzi che ci sono familiari e che fino a oggi non sempre erano riconosciuti come veicoli di cultura: i social media. L’iniziativa proporrà una playlist di video-letture disponibile gratuitamente sulla pagina Facebook della biblioteca comunale, Biblioteca Comunale Rapolano Terme, per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Volontari, utenti, autori, insegnanti, genitori e ragazzi hanno contribuito come lettori per la comunità alla costruzione della playlist con albi illustrati, narrativa e silent book per allietare i lettori di tutte le età. Grazie alla mediazione di Nati per Leggere e alla disponibilità delle maggiori case editrici italiane per ragazzi a riprodurre le proprie opere integralmente per il periodo di questa emergenza, inoltre, sarà possibile leggere la migliore letteratura per ragazzi di tutti i tempi. Hanno risposto all’invito anche molti dei recenti ospiti delle edizioni di AperiLibro, la rassegna letteraria della biblioteca comunale di Rapolano, segno di una solidarietà e di un legame che va oltre le distanze! Leggere è “contagioso” e tutti possono partecipare all’iniziativa.