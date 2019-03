A Radicofani computer in regalo agli alunni

RADICOFANI. A Radicofani i ragazzi della primaria alla secondaria di primo grado (la prima media) hanno appena ricevuto, in regalo dal Comune, un computer portatile contenuto in un’apposita borsa. È stato il sindaco Francesco Fabbrizzi a effettuare la consegna, direttamente in classe. Forse non sarà “la scuola più bella del mondo”, come recita il titolo film girato a Radicofani tempo fa, ma certo gli amministratori pubblici hanno fatto il possibile per dare il meglio ai ragazzi del territorio. Tant’è che una scuola bella e tutta nuova sta per essere costruita: l’iter è a buon punto, restano solo da completare la ricerca dei fondi. A breve ci sarà la presentazione pubblica del progetto esecutivo, e intanto è stato inaugurato il nuovo scuolabus.

Quanto ai computer, la fornitura si aggiunge a precedenti investimenti sulla tecnologia. Le classi hanno da alcuni anni le lavagne multimediali, oltre a una rete wi-fi. La scuola di Radicofani, nonostante le piccole dimensioni ha raggiunto livelli di eccellenza, con servizi competitivi. Intanto, i giovani di Radicofani e le loro famiglie beneficiano di costo della mensa scolastica che è tra i più bassi in assoluto e di un insegnamento di prim’ordine, praticamente “personalizzato” grazie all’informatica. Il Comune è riuscito a trasformare un possibile punto di debolezza, quello di una scuola piccola e periferica, in un punto di forza.

L’informatica aiuta a rendere meno noiose e più efficaci le lezioni di storia e di tante altre materie, e qualche studente ormai fa il compito di italiano con il suo personal computer. A ciò si aggiungono gli sforzi degli insegnanti, per fornire un buon livello di didattica, utilizzando a piene mani la tecnologia. “Una scuola ai massimi livelli – dichiara il sindaco Fabbrizzi – fa parte di un obiettivo strategico: quello di trattenere giovani coppie in paese”. La consegna dei notebook, che avviene da oltre dieci anni, è stata ricambiata da testimonianze di gratitudine e di una gioia spontanea da parte dei giovani allievi. Ecco, un sorriso ripaga l’investimento. La comunità di Radicofani si stringe intorno alla scuola, ed è grata all’amministrazione comunale per l’attenzione prestata ai suoi figli.