A Quercegrossa-La Ripa nasce il Consiglio di zona tra i Comuni di Castelnuovo e Monteriggioni

Sarà composto da rappresentanti delle associazioni e membri nominati dai due Comuni. L’obiettivo delle due amministrazioni comunali è essere sempre più vicini al territorio

CASTELNUOVO BERARDENGA – MONTERIGGIONI. Quercegrossa e la zona de La Ripa, aree condivise dai Comuni di Castelnuovo Berardenga e Monteriggioni, avranno un proprio Consiglio di zona per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa del territorio. L’iniziativa ha avuto il via libera dai due consigli comunali e prevede il coinvolgimento di un rappresentante per ogni associazione di Quercegrossa – La Ripa e di un membro designato da ciascuno dei consigli comunali di Castelnuovo Berardenga e Monteriggioni. Per il Comune castelnovino, il Consiglio di zona porta avanti un’esperienza già avviata nella frazione di Quercegrossa, mentre a Monteriggioni si tratta della prima volta.

Il Consiglio di zona di Quercegrossa – La Ripa farà riferimento al territorio compreso nella sezione elettorale condivisa dai due Comuni e i suoi membri rimarranno in carica fino alla decadenza dei consigli comunali che li hanno nominati. La sede sarà nel Centro civico della frazione di Quercegrossa, dove il Consiglio di zona si riunirà e promuoverà iniziative pubbliche per coinvolgere la cittadinanza su temi di interesse generale per la zona, accogliendo anche istanze, petizioni e proposte da porre all’attenzione delle due amministrazioni comunali. La carica di consigliere di zona sarà incompatibile con quella di consigliere comunale e di assessore comunale. Al tempo stesso, consiglieri comunali e assessori dei due Comuni potranno partecipare alle sedute del Consiglio di zona con possibilità di intervenire nel dibattito ma senza diritto di voto. La prima seduta del Consiglio di zona sarà convocata dai sindaci o dagli assessori delegati dei due Comuni e in quella occasione i consiglieri nominati eleggeranno tra loro il presidente.

“Il Comune di Castelnuovo Berardenga – affermano il sindaco, Fabrizio Nepi e l’assessore Mauro Minucci con deleghe ai rapporti con il territorio – porta avanti con piacere l’esperienza del Consiglio di zona a Quercegrossa, già avviata con buoni risultati, aprendosi alla condivisione con il Comune di Monteriggioni. Questo permetterà di essere più vicini a quel territorio e di coinvolgere maggiormente i cittadini nella vita amministrativa e nella segnalazione di istanze, problematiche e idee per la zona di Quercegrossa e La Ripa. Inoltre, ne uscirà ulteriormente rafforzata la collaborazione fra il nostro Comune e quello di Monteriggioni, che ha già portato a interventi condivisi di sicurezza pedonale e stradale lungo la Sr 222 Chiantigiana che attraversa la frazione”.

“Il Consiglio di zona a Quercegrossa – La Ripa – aggiunge il primo cittadino di Monteriggioni, Andrea Frosini – rappresenta un obiettivo realizzato del nostro programma di mandato e permetterà all’amministrazione comunale di Monteriggioni di essere più vicina ai cittadini e alle loro richieste ed esigenze, rafforzando la collaborazione con il Comune di Castelnuovo Berardenga in zone che richiedono la massima sinergia amministrativa”.