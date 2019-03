A Poggibonsi nuova raccolta alimentare per l’Emporio della solidarietà

L’iniziativa è in programma sabato 16 marzo presso i punti vendita Coop di Poggibonsi

POGGIBONSI. ​Nuova raccolta per l’Emporio della Solidarietà di Poggibonsi. L’appuntamento è per sabato 16 marzo dalle 8 alle 20 presso la Coop di Salceto e la Coop di Via Trento.

I cittadini potranno contribuire alla raccolta donando alimenti a lunga scadenza quali pasta e riso, pomodori, legumi, tonno e carne in scatola, olio, zucchero, biscotti, latte, farina, prodotti per l’infanzia, per l’igiene della casa e della persona, per rispondere al bisogno di quanti vivono situazioni di disagio economico e sociale. I prodotti raccolti sabato 16 marzo saranno poi resi disponibili all’interno dell’Emporio della Solidarietà di Poggibonsi, a cui possono accedere gratuitamente persone in difficoltà economica.

Quella di sabato sarà anche la prima occasione ufficiale per vedere all’opera il nuovo furgone per il trasporto degli alimenti, acquistato con la campagna di crowdfunding “Quattro ruote per l’Emporio”, promossa dalla sezione soci Coop di Poggibonsi insieme all’Emporio e al Comune di Poggibonsi, nell’ambito della campagna Pensati con il Cuore della Fondazione Il Cuore si scioglie onlus.