A Poggibonsi nasce il “Comitato Per Bellavista”

POGGIBONSI. Il giorno 21 Novembre è nato il Comitato Per Bellavista, una frazione di Poggibonsi, il cui scopo è dare voce a gli abitanti della frazione di Poggibonsi.

“Nasce dall’esigenza continua di risolvere piccoli problemi della frazione, in primis l’argomento inziale è stato cercare di avere più voce per far ripristinare il manto stradale disastrato e migliorare la vita sociale della frazione”, esordisce così il Presidente del Comitato Daniele Chiti, che insieme ai membri del costitutivo raccontano le loro idee e i loro propositi.

Interviene Laura Leonardis, portavoce del Comitato, composto da 5 soci fondatori, dicendo “in molti si stanno già iscrivendo a questa iniziativa, ricordo completamente gratuita, che a breve muoverà i suoi primi passi per migliorare numerosi aspetti di questa frazione, tra i quali anche la sicurezza dei numerosi abitanti, ricordando che conta oltre 2000 persone”.



Il contatto per avere maggiori informazioni è il numero Noi siamo pronti al dialogo con le Amministrazioni, di cui siamo certi di avere riscontri positivi”.Il contatto per avere maggiori informazioni è il numero 327 6605342 oppure via social su facebook.com/groups/ comitatoperbellavista