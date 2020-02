A Poggibonsi genitori e nonni tornano in classe

Quattro progetti nel segno dell’apertura e dell’accoglienza

POGGIBONSI. Genitori a mensa, a leggere e a raccontare storie, nonni a condividere con i più piccoli le loro esperienze. Accade negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia comunali grazie ad alcuni progetti promossi nell’ambito della programmazione pedagogica ed educativa dell’anno. “Ogni plesso un’idea diversa e una diversa declinazione di un percorso di apertura e di accoglienza verso i genitori e la comunità – dice l’assessore alle Politiche Educative Susanna Salvadori – Un autentico movimento di persone che entrano ed escono dalle strutture ‘fisiche’ per alimentare e concretizzare una vera e propria comunità educante. I progetti sono frutto dei diversi contesti educativi che caratterizzano ogni plesso, tutti di grande qualità e interesse e inseriti nella progettazione pedagogica curato dalla coordinatrice Roberta Baldini”.

Al nido La Coccinella il progetto è “Stare e fare insieme” ed è nato all’inizio dell’anno educativo in seguito al un percorso di riflessione sullo Spazio Accoglienza Genitori. L’obiettivo è offrire ai genitori uno spazio d’azione per coinvolgerli ancor più nell’educazione dei figli, parte di uno ‘stare insieme’ che sia anche ‘fare insieme’. Saranno aumentare le occasioni di incontro, già presenti, e nel mese di marzo due genitori per volta, in orari e giorni stabiliti, saranno invitati a cantare o leggere storie, per gruppi sezione e intersezione.

All’asilo Rodari il progetto è “Leggere Insieme” e nasce dal connubio con “Leggere Forte” per cui il nido è stato scelto per la ricerca sperimentale per la zona Altavaldelsa. Si tratta di promuovere la lettura ad alta voce da parte dei genitori all’interno del nido con l’idea di valorizzare due progetti che legano utenza, territorio ed ente educativo. A partire da marzo, in specifici orari e giornate, sarà quindi accolto un genitore per ogni sezione che leggerà ad un gruppo di bambini, all’interno di un contesto organizzato.

Alla scuola d’infanzia La Tartaruga il progetto è “Alimentarsi e coltivare” e riguarda la sezione dei 5 anni, dove è attivo dal mese di gennaio “Genitore a mensa”. L’attività prevede la presenza di un genitore durante l’ora del pasto. Un giorno a settimana i bambini preparano la sala da pranzo e un genitore è l’ospite d’onore che mangia con i bambini (a turno ogni bambino avrà il proprio familiare ospite). Un’attività in stretta connessione con l’altro progetto legato all’alimentazione caratteristico della Tartaruga ovvero l’Orto.

All’infanzia Mastro Ciliegia il progetto è “Ieri e oggi” ed è dedicato al tempo. Il percorso, già avviato in collaborazione con le famiglie sul ‘tempo personale’ di ogni bambino e sulla sua storia, si è implementato con il coinvolgimento di nonni e bisnonni. A loro viene chiesto di raccontare a scuola le loro storie. Un modo per rendere concreto lo scorrere del tempo, dare valore alla dimensione della ‘vecchiaia’ come memoria storica, permettere ai bimbi di tessere il filo delle loro origini. Un modo anche per avvicinare età diverse. A conclusione sarà effettuata anche una visita/scambio con il centro diurno Simonetta Traversari.