A Pienza arriva il contenitore intelligente per il Raee

Il cassonetto ad accesso controllato è in via degli Archi a fianco del box Olly

PIENZA. Prosegue l’implementazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Pienza. Ecco il nuovo contenitore intelligente ad accesso controllato per la raccolta dei piccoli RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Il contenitore, che è stato inaugurato ieri dal consigliere con delega all’ambiente Garosi assieme agli alunni della primaria e secondaria di primo grado di Pienza, è stato posizionato in via degli Archi, a fianco del box Olly dedicato alla raccolta dell’olio alimentare esausto.

Nel nuovo contenitore intelligenti è possibile conferire piccoli elettrodomestici quali asciugacapelli, frullatori, ferri da stiro e piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche, come cellulari, tablet, tastiere, mouse, pc portatili, piccole stampanti, fotocamere, eccetera. Il cassonetto intelligente al momento sarà “aperto”, ossia utilizzabile da tutti solamente premendo il pulsante di apertura, ma in futuro potrà essere utilizzato solo tramite la 6Card, ovvero la tessera magnetica che permette di identificare ogni conferimento dei rifiuti con lo specifico intestatario di utenza Tari residente nel Comune.

“Questo contenitore rappresenta un altro importante tassello nell’implementazione del servizio di raccolta differenziata del nostro territorio – commenta Manolo Garosi, consigliere con delega all’ambiente del comune di Pienza –. Con questo servizio, da un lato si valorizzano materiali che avrebbero potuto rappresentare un problema per l’ambiente, dall’latro si favorisce la crescita della cultura ambientale dell’intera comunità. Il contenitore è stato posizionato a fianco di quello utilizzato per l’olio alimentare esausto così da mettere a disposizione di tutti i cittadini diversi strumenti per differenziare al meglio particolari tipologie di rifiuto”.

L’utilizzo dei contenitori è molto semplice: per queste prime settimane, basterà premere il pulsante posizionato sul cassonetto intelligente, aprire lo sportello, conferire i propri rifiuti e richiudere. Quando i contenitori saranno chiusi, dopo aver premuto il pulsante sarà necessario avvicinare la propria 6Card al display per il riconoscimento dell’utenza e poi effettuare il conferimento dei propri rifiuti RAEE.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana – 800 127 484 – o visitare il sito internet www.seitoscana.it.