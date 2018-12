A Murlo si parla di turismo che aggrega le imprese locali

di Annalisa Coppolaro

MURLO. Come creare, promuovere e vendere esperienze rutistiche attraverso l’aggregazione delle imprese e servizi locali , giovedì 20 dicembre a Murlo presso l’Antiquarium di Poggio Civitate. Tra le 10 e le 11.30 si svolgerà il secondo appuntamento dedicato al Turismo locale. Questo evento segue il primo workshop svoltosi a Murlo lo scorso 28 settembre sul tema ”Emozioni e ospitalità, come promuovere e vendere esperienze agli ospiti dell’extralberghiero, organizzato da Design Microricettivo, partner locale di [FU]Turismo Community Italia, in collaborazione con GMT Vacation Rental Rocket, Giancarlo Dell’Orco Local Tourism & Destination Manager e Bookinglight, marchi di eccellenza del turismo esperenziale e del settore extralberghiero.

L’evento di settembre ha ottenuto il sostegno del Centro Studi Turistici di Firenze ed è stato uno strumento nella prima fase formativa, informativa ed aggregativa tra soggetti locali per creare un marketing territoriale incentrato sulla creazione di prodotti turistici esperenziali omogenei. Giovedì 20 dicembre saranno presentati i risultati della ricerca sui prodotti turistici esperenziali analizzati nella seconda fase svoltasi nei mesi di ottobre e novembre.

Gli operatori che hanno aderito al GMT sono per ora Fattoria Casabianca, Cicli Torricelli Noleggio Bici, Ristorante Bosco della Spina, Casina Poggio Lodoli, Consorzio di Tutela della Cinta Senese DOP, Azienda Agricola Vigni Laboratorio Rurale Cinta Senese, Pamphile Laboratorio Tessile, Country House Bosco della Spina.

Nell’evento del 20 dicembre verrà quindi effettuata una introduzione sulla trasformazione di un territorio in una destinazione verso il ”Nuovo Turismo” ed una domanda turistica incentrata in continua evoluzione che vuole proporre esperienze a contatto con i residenti e i luoghi.

Un territorio diviene destinazione quando il mercato ne acquisisce consapevolezza e questa si traduce in domanda effettiva anche grazie alla capacitò di comunicare i servizi offerti e la propria identità. I comuni interessati all’aggregazione territoriale in cui risiedono le imprese GMT ”Nuovo Ambito Turistico”- Terre di Siena, sono Asciano , Buonconvento, Chiusdino, Monticiano, Monteroni d’Arbia, Murlo, Rapolano Terme, Siena e Sovicille. Per info, contattare Andrea Succi , 3482451770 oppure Giancarlo dell’Orco, 3703271452.