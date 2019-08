A Montisi attesa per la cena della vittoria della contrada della Piazza

Con questa vittoria la Piazza consolida il suo primato distaccando le altre contrade

MONTISI. Si svolgerà sabato 06 settembre a Montisi la cena della 21° vittoria della contrada della Piazza relativa alla 49 ° Giostra di Simone svoltasi domenica 6 agosto in onore alla Madonna delle Nevi.-patrona di Montisi.

Con tale vittoria la contrada bianco-verde-arancio della Piazza capitanata da Cesare Biancucci ,bissa il successo del 2017 con il solito cavaliere aretino Adalberto Rauco e il cavallo Cody.

Con questa vittoria quindi la Piazza consolida il suo primato e distaccando ancor di piu’ le altre visto che la prima inseguitrice ’inseguitrice è la contrada della Torre con 11 vittorie.

Quindi anche Rauco inizia a mettere un importante impronta nei cavalieri che hanno gareggiato e vinto nella contrada Bianco verde arancio uguagliando con 2 vittorie Paolo Parigi ( altre 5 da lui vinte in altre Contrade) dove ancora il cavaliere piu’ vittorioso rimane Carlo Farsetti che ha vinto 9 volte per il popolo bianco verede secondo nelle vittorie in assoluto della Giostra di Simone solo a Silvano Gamberi con 10 vittorie di cui 7 appunto nella Piazza.

La giostra 2019 è stata molto combattuta .

La determinazione di Rauco si era già manifestata dalle prove del Sabato nel quale il Cavaliere della Piazza centrava 2 Campanelle ( anelli) e un colpo al bersaglio con punteggio di 4 punti.

La domenica Il giostratore Bianco verde arancio già dalla prima carriera ( si corrono 4 ) riusciva ha prendere la campanella insieme a Montini della contrada San martino a al vincitore dell’adizione 2018 Andrea Vernaccini per la contrada del Castello portandosi a 12 punti .Solo Parsi della Torre non c’entrava l’anello e rimaneva a Zero punti. Anche nella seconda carriera si riconfermano infilando la campanella sia Rauco per la Piazza che Montini del San Martino che si portono a 24 punti .

Il castello non riesce a infilare la campanella e rimane a 12 punto mentre la Torre rimane a zero punti.

Nella terza carriera mentre la Torre si riscatta prendendo la campanella ( ma ormai è troppo tardi) il San martino infila la campanella ma si vede annullata la carriera in quanto ritenuta dal maestro di campo non a pieno galoppo .

Mentre Castello comunque centra l’’anello con Vernaccini la Piazza non sbaglia un colpo e Rauco infila la terza campanella che gli permette di arrivare a 36 punti e quindi distaccare per l’ultima carriera sia Castello che San Martino ferme a 24 punti e Torre a 12 punti con il vantaggio di tirare per ultimo nell’ultima carriera .

Anche nella 4 carriera sia Torre che San martino che Castello prendono la campanella.

L’ultimo carriera spetta alla Piazza al quale basta quindi 1 punto.

Anche in questa carriera Rauco con il cavallo Cody e il fedele barbaresco Maurilio Benocci ( attuale vice capitano ma già capitano della contrada dal 1975 al 1996 con 8 vittorie) si supera centrando quasi il centro del Bersaglio e totalizzando 8 punti che sanciscono la netta vittoria della 49° Giostra di Simone andandosi a prendere i meritatissimi applausi dei propri contradaioli di tutti gli avversari e dei circa 1200 spettatori presenti.

Adesso fervono i preparativi per la cena della vittoria ma rispetto alla tradizione che volevano che si facesse il sabato successivo alla Giostra la contrada a optato per la novità di spostarla a sabato 7 settembre.

Sicuramente sarà come sempre una festa aperta a tutti, nel quale la Contrada darà onore al capitano e cavaliere e cavallo vincenti e a tutti i contradaioli che lavorano nella contrada in particolare alle cuoche della contrada che presenteranno i piatti tipici Toscani. Non mancherà la musica il buon vino e tante sorprese..

Inoltre verrà nuovamente innalzato al cielo il “Panno dipinto quest’anno dalla pittrice fiorentina Paola Impiosimato.

La piazza ha vinto

Anno fantino Capitano

1980 Silvano Gamberi Benocci Maurilio

1982 Silvano Gamberi Benocci Maurilio

1985 Silvano Gamberi Benocci Maurilio

1987 Silvano Gamberi Benocci Maurilio

1988 Paolo Parigi Benocci Maurilio

1989 Silvano Gamberi Benocci Maurilio

1990 Silvano Gamberi Benocci Maurilio

1992 Silvano Gamberi Benocci Maurilio

1997 Gabriele Veneri Sanna Giorgio

2000 Paolo Parigi Sanna Giorgio

2004 Carlo Farsetti Sanna Giorgio

2005 Carlo Farsetti Sanna Giorgio

2006 Carlo Farsetti Sanna Giorgio

2007 Carlo Farsetti Sanna Giorgio

2009 Carlo Farsetti Sanna Giorgio

2010 Carlo Farsetti Sanna Giorgio

2011 Carlo Farsetti Sanna Giorgio

2012 Carlo Farsetti Sanna Giorgio

2016 Carlo Farsetti Sanna Giorgio

2017 Adalberto Rauco Biancucci Cesare

2019 Adalberto Rauco Biancucci Cesare

Vittorie premi 2019 :

sbandieratori e tamburino San Martino

Corteo storico :San Martino

Torneo Calcetto : Torre