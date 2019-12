A Monticiano s’inaugura la casa dell’acqua

Casa dell'acqua (foto di repertorio)

MONTICIANO. Il 12 dicembre alle 11 sarà finalmente inaugurata la prima casa dell’acqua a Monticiano. L’opera rientra nel progetto di economia verde intrapresa dall’amministrazione Colozza (parallelamente all’introduzione del porta a porta come nuovo sistema di raccolta rifiuti), che riconosce come prioritaria la diminuizione dei rifiuti alla fonte.

Con la “Casa dell’Acqua” i cittadini si riapproprieranno della buona abitudine a bere l’acqua del rubinetto, migliorata organoletticamente dal filtraggio, raffreddamento e declorazione ad opera dell’impianto. La “Casa dell’Acqua” si trova presso il parcheggio del mercato. Eroga acqua naturale e gassata. Il prezzo sarà di 2 centesimi al litro per la naturale e 5 centesimi per la frizzante. Ogni erogazione sarà di mezzo litro. All’inizio sarà in funzione solo la gettoniera con monete da 5 centesimi a 2 euro. Successivamente saranno distribuite le Card dell’acqua ricaricabili.

Saranno presenti tutti i bambini delle elementari e medie, il presidente di Acquedotto del Fiora, gli amministratori del Comune, i tecnici installatori. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.